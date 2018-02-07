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    Россиян предупредили о смертельном вирусе в западных странах. Европа, Роспотребнадзор, США, болезни, грипп и ОРВИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссиян предупредили о смертельном вирусе в западных странах

    Россиян предупредили о смертельном вирусе в западных странах

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    Россиян предупредили о смертельном вирусе в западных странах

    Россиян предупредили о смертельном вирусе в западных странах

    Россиян предупредили о смертельном вирусе в западных странах

      Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом в западных странах.

      По последним данным, вирус охватил Люксембург, Болгарию, Исландию, Ирландию, Италию, Швейцарию, Великобританию и Косово. По ту сторону Атлантики дела еще хуже. От сезонной вспышки гриппа в США уже погибли 53 человека, большинство из них дети.

      Причем американские медики делают пугающий прогноз. Если эпидемия продолжится, число смертей в этом сезоне может увеличиться в сотни раз и достигнуть шокирующего показателя — 56 тысяч человек.

      Между тем на территории России пока фиксируется относительно низкая заболеваемость. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировали в девяти субъектах Российской Федерации. Роспотребнадзор держит эту ситуацию на контроле.

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