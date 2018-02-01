США накрыла эпидемия гриппа: жертвами вируса стали десятки детей

Соединенные Штаты охватила эпидемия гриппа. В больницах Нью-Йорка для заразившихся не хватает мест. В школах сразу нескольких штатов отменили занятия. Дети — в особой зоне риска. Тех, кто не заболел, призывают сделать прививку. Хотя известно, что существующая вакцина не спасает от новых штаммов.

Уже 37 детей в США стали жертвами последней эпидемии гриппа, охватившей почти всю страну.



Альба Хуссейни, врач: «Пожилые люди, младенцы и дети — вот кто переносит этот грипп наиболее тяжело».



В ряде американских штатов властям пришлось закрыть несколько школ, где количество заболевших детей достигло 20%, а в некоторых — даже 40%.



В больницах наплыв пациентов увеличился в разы, кабинеты экстренной помощи не справляются с таким потоком, поэтому клиники устанавливают так называемые «гриппозные палатки», где заболевшие могут получить рецепт или сделать прививку, не заходя внутрь клиники и не подвергая опасности заражения других.



Эпидемиологи утверждают, что скорость распространения нового вируса гриппа скоро может сравниться с пандемией почти 10-летней давности, когда количество заболевших так называемым свиным гриппом исчислялось десятками миллионов человек.



Ситуация настолько серьезная, что в штате Нью-Йорк сейчас специальным указом разрешено прививать от гриппа не только в больницах, но и в обычных аптеках, причем не нужен даже сертификат врача, достаточно быть фармацевтом. А политики призывают немедленно отправить в крупнейший город США дополнительные силы вирусологов.



Существующая вакцина от гриппа на самом деле от новых штаммов вируса не спасает, она эффективна лишь на 10–30%, но, по словам врачей, все равно помогает организму бороться с болезнью.



По данным американского Центра борьбы с болезнями, цифры нынешней эпидемии гриппа сопоставимы с развитием эпидемии в 2015 году. Тогда вирусом заразились около 34 миллионов американцев, и 56 тысяч из них умерли.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.