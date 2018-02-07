Лихорадка на биржах: как потрясения на фондовых рынках отразятся на жизни россиян

Неслыханная шумиха сегодня поднялась на ведущих биржах. Вслед за рекордным падением фондового рынка США, где показатели Dow Jones упали почти на 5 процентов, рухнули и все основные мировые индексы. В СМИ появились пугающие формулировки: «глобальные потрясения на фондовом рынке», «фондовые рынки побагровели от страха». Но есть ли повод для паники на самом деле?
Экономика, в отличие от математики, наука не точная. Сначала кажется: если цифры краснеют на биржевых мониторах, это головная боль одних только инвесторов. Чаще всего так и бывает, если падение продолжается день или два. Но все иначе, если рынок разворачивается на месяцы или даже годы. Так какой же момент сейчас?
Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС: «Признаком того, что это еще не начало кризиса, является тот факт, что падают не все рынки. В момент начала кризиса происходит обвальное снижение на всех рынках. Несмотря на сильное падение в США, Европа чувствует себя нормально, снижение российского индекса достаточно умеренное».
Вообще, экономисты ждали чего-то подобного. Рынки очень долго росли, а их основной закон — вслед за ростом идет падение. Тот же Dow Jones — американский индекс — за последний год прибавил 27 процентов. Это не могло продолжаться вечно.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа: «То, как росли фондовые рынки, подводило к тому, что рано или поздно это закончится. В течение одной — двух недель станет понятно: происходит что-то серьезное или это та самая коррекция, на которую особого внимания не стоит обращать».
А пока ничего действительно страшного специалисты не наблюдают: доллар вырос на 59 копеек, европейская валюта — на 43. Один процент потеряла в цене нефть. Это не очень много. Да и американский рынок, с которого и началась паника, сумел затормозить. Так что обвалом это уже не назовешь. Хотя богатейшим людям мира сегодняшняя лихорадка обошлась в 114 млрд долларов.
Сергей Хестанов, доцент РАНХиГС: «Признаком того, что это еще не начало кризиса, является тот факт, что падают не все рынки. В момент начала кризиса происходит обвальное снижение на всех рынках. Несмотря на сильное падение в США, Европа чувствует себя нормально, снижение российского индекса достаточно умеренное».
Вообще, экономисты ждали чего-то подобного. Рынки очень долго росли, а их основной закон — вслед за ростом идет падение. Тот же Dow Jones — американский индекс — за последний год прибавил 27 процентов. Это не могло продолжаться вечно.
Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа: «То, как росли фондовые рынки, подводило к тому, что рано или поздно это закончится. В течение одной — двух недель станет понятно: происходит что-то серьезное или это та самая коррекция, на которую особого внимания не стоит обращать».
А пока ничего действительно страшного специалисты не наблюдают: доллар вырос на 59 копеек, европейская валюта — на 43. Один процент потеряла в цене нефть. Это не очень много. Да и американский рынок, с которого и началась паника, сумел затормозить. Так что обвалом это уже не назовешь. Хотя богатейшим людям мира сегодняшняя лихорадка обошлась в 114 млрд долларов.
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