Обвал бирж обошелся богатейшим людям мира в $114 млрд

Американские биржи 5 февраля показали небывалое падение. Агентство Bloomberg оценило потери богатейших людей мира в результате этого обвала в $114 млрд.
Индекс Dow Jones показал в пунктах самое сильное падение в истории. S&P 500 закончил торги с минусом больше 4% — такого не было шесть с половиной лет.
По оценке Bloomberg, сильнее всего пострадало состояние 87-летнего Уоррена Баффетта. Его инвесткомпания Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., капитализация которой снизилась на 9,2%. Это вылилось в потерю $5,1 млрд.
Состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга в результате обвала бирж сократилось на $3,6 млрд. Богатейший человек мира — основатель Amazon Джефф Безос — потерял $3,3 млрд, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — $2,3 млрд.
Однако никаких реальных проблем в американской экономике за обвалом на фондовом рынке нет. Биржи неустанно шли вверх уже давно, и в начале текущего года появились подозрения, что рынок перегрелся. Мол, игроки ведут себя слишком самоуверенно. Поэтому рано или поздно должна была случиться коррекция. Повод для нее игроки увидели в хорошей статистике по рынку труда США. Им показалось, что теперь Федрезерв будет быстро поднимать ключевую ставку.
По оценке Bloomberg, сильнее всего пострадало состояние 87-летнего Уоррена Баффетта. Его инвесткомпания Berkshire Hathaway является крупным акционером Wells Fargo & Co., капитализация которой снизилась на 9,2%. Это вылилось в потерю $5,1 млрд.
Состояние основателя Facebook Inc Марка Цукерберга в результате обвала бирж сократилось на $3,6 млрд. Богатейший человек мира — основатель Amazon Джефф Безос — потерял $3,3 млрд, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — $2,3 млрд.
Однако никаких реальных проблем в американской экономике за обвалом на фондовом рынке нет. Биржи неустанно шли вверх уже давно, и в начале текущего года появились подозрения, что рынок перегрелся. Мол, игроки ведут себя слишком самоуверенно. Поэтому рано или поздно должна была случиться коррекция. Повод для нее игроки увидели в хорошей статистике по рынку труда США. Им показалось, что теперь Федрезерв будет быстро поднимать ключевую ставку.
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