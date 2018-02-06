ФАС поддержала внедрение в РФ сервиса снятия наличных на кассах магазинов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что внедрение сервиса, позволяющего снимать деньги с карты на кассе магазина при покупке в нем, не нарушает антимонопольное законодательство.
Как заявила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева, технология будет стимулировать развитие безналичных платежей. При этом она добавила, что определенные действия участников рынка могут быть отдельно изучены с учетом конкретных обстоятельств, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что банки и платежные системы работают над сервисом, который позволит россиянам снимать наличные на кассе магазина. По мнению экспертов, новый сервис поможет банкам сэкономить на банкоматах.
Ранее сообщалось, что банки и платежные системы работают над сервисом, который позволит россиянам снимать наличные на кассе магазина. По мнению экспертов, новый сервис поможет банкам сэкономить на банкоматах.
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