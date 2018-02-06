Банки тестируют сервис снятия наличных на кассах магазинов

У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги прямо на кассах магазинов. Пока такая услуга видится наиболее удобным и выгодным вариантом для банков.
Банки и платежные системы работают над сервисом, который позволит россиянам снимать наличные на кассе магазина.
Как рассказали источники газете «Ведомости», сейчас сервис тестирует «Сбербанк», который планирует его запустить уже во втором квартале. По словам собеседников издания, предпочтение отдают варианту, когда снять деньги можно будет, даже ничего не купив в магазине.
Над подобной технологией думает сейчас и Mastercard. Правда, там считают, что выдавать наличные на кассе можно только при условии покупки.
Эксперты отмечают: новый сервис поможет банкам сэкономить на банкоматах. Другой вопрос — не станут ли очереди на кассах еще длиннее.
Как рассказали источники газете «Ведомости», сейчас сервис тестирует «Сбербанк», который планирует его запустить уже во втором квартале. По словам собеседников издания, предпочтение отдают варианту, когда снять деньги можно будет, даже ничего не купив в магазине.
Над подобной технологией думает сейчас и Mastercard. Правда, там считают, что выдавать наличные на кассе можно только при условии покупки.
Эксперты отмечают: новый сервис поможет банкам сэкономить на банкоматах. Другой вопрос — не станут ли очереди на кассах еще длиннее.
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