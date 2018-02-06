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    Британский суд не стал отменять ордер на арест Ассанжа

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    Британский суд не стал отменять ордер на арест Ассанжа

    Британский суд не стал отменять ордер на арест Ассанжа

    Британский суд не стал отменять ордер на арест Ассанжа
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Суд в Лондоне во вторник принял решение оставить в силе ордер на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

    Как сообщают западные СМИ, таким образом Ассанж останется под угрозой ареста, если покинет посольство Эквадора.

    С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он скрывается от британских властей, которые могут выдать его Соединённым Штатам. В США Ассанжу грозит наказание вплоть до смертной казни из-за публикации тысяч секретных документов американских ведомств и спецслужб. В декабре прошлого года ему удалось получить гражданство Эквадора.

    смотретьМИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны
    МИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны
    Прошение об отмене ордера на арест в суд подали адвокаты Ассанжа. Они утверждают, что ордер был выдан еще тогда, когда их клиент фигурировал в деле об изнасиловании в Швеции. Однако весной 2017 года это дело закрыли. Поэтому, считают представители защиты, арестовать Ассанжа по этому ордеру не могут.

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