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    МИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны

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    МИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны

    МИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны

    МИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны
  • Фото: Associated Press © 2018, Frank Augstein

    • Глава МИД Эквадора подтвердила, что страна предоставила гражданство основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

    Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж действительно получил гражданство Эквадора. Об этом в четверг заявила глава МИД страны Мария Фернанда Эспиноса, передает «Интерфакс».

    Эспиноса добавила, что паспорт Эквадора Ассанж получил еще 12 декабря 2017 года.

    смотретьСМИ узнали о получении Джулианом Ассанжем эквадорского паспорта
    СМИ узнали о получении Джулианом Ассанжем эквадорского паспорта
    Ранее о получении Ассанжем гражданства Эквадора сообщили местные СМИ, но власти Эквадора отказывались подтверждать или опровергать эту информацию. Сам Ассанж только опубликовал в соцсетях свою фотографию в форме сборной Эквадора по футболу.

    С 2012 года Ассанж живет в посольстве этой страны в Лондоне. Там он нашел убежище, опасаясь, что Великобритания выдаст его США. В США Ассанжу может грозить наказание вплоть до смертной казни из-за публикации тысяч секретных документов американских спецслужб и ведомств.

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