МИД Эквадора подтвердил получение Ассанжем гражданства страны

Глава МИД Эквадора подтвердила, что страна предоставила гражданство основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж действительно получил гражданство Эквадора. Об этом в четверг заявила глава МИД страны Мария Фернанда Эспиноса, передает «Интерфакс».
Эспиноса добавила, что паспорт Эквадора Ассанж получил еще 12 декабря 2017 года.
Ранее о получении Ассанжем гражданства Эквадора сообщили местные СМИ, но власти Эквадора отказывались подтверждать или опровергать эту информацию. Сам Ассанж только опубликовал в соцсетях свою фотографию в форме сборной Эквадора по футболу.
С 2012 года Ассанж живет в посольстве этой страны в Лондоне. Там он нашел убежище, опасаясь, что Великобритания выдаст его США. В США Ассанжу может грозить наказание вплоть до смертной казни из-за публикации тысяч секретных документов американских спецслужб и ведомств.
Эспиноса добавила, что паспорт Эквадора Ассанж получил еще 12 декабря 2017 года.
Ранее о получении Ассанжем гражданства Эквадора сообщили местные СМИ, но власти Эквадора отказывались подтверждать или опровергать эту информацию. Сам Ассанж только опубликовал в соцсетях свою фотографию в форме сборной Эквадора по футболу.
С 2012 года Ассанж живет в посольстве этой страны в Лондоне. Там он нашел убежище, опасаясь, что Великобритания выдаст его США. В США Ассанжу может грозить наказание вплоть до смертной казни из-за публикации тысяч секретных документов американских спецслужб и ведомств.
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