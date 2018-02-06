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    Главвврача пермской больницы уволили из-за медкарт пациентов в туалете. больницы, врачи, Пермский край, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлаввврача пермской больницы уволили из-за медкарт пациентов в туалете

    Главвврача пермской больницы уволили из-за медкарт пациентов в туалете

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    Главвврача пермской больницы уволили <nobr>из-за</nobr> медкарт пациентов в туалете

    Главвврача пермской больницы уволили из-за медкарт пациентов в туалете

    Главвврача пермской больницы уволили <nobr>из-за</nobr> медкарт пациентов в туалете

      Скандал в клинике уральского городка Кочёво получил продолжение. Там проверяющие обнаружили в уборных медицинские карты пациентов. Такая необычная замена традиционных средств гигиены стоила главврачу работы. Сегодня женщину уволили.

      Этому нет рационального объяснения — вроде попытки сэкономить. Но, возможно, есть состав преступления, полагают сотрудники прокуратуры. В надзорном ведомстве сейчас выясняют, были ли нарушены медицинская тайна или закон о персональных данных. Но то, что карточки пациентов оказались в больничной уборной, — как минимум безалаберность.

      Именно так сегодня решили чиновники Минздрава Пермского края. За такое гигиеническое ноу-хау главврач сельской клиники Нина Гончарик лишилась должности. А вот с чьей легкой руки медицинские документы, место которым исключительно в регистратуре, оказались на подоконнике туалета, еще предстоит разобраться.

      Одно понятно наверняка: бланки с данными не просто выкинули, их предлагали использовать по принципу «бумага все стерпит». Выяснилось это во время визита в больницу села Кочёво краевого омбудсмена. Павлу Микову пожаловались на то, что в лечебнице царит антисанитария. Ревизор решил проверить все и заглянул в санузел. Там-то он и наткнулся на медицинские карты пациентов.

      Подробности — в видеоматериале.

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