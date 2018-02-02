Пациенты пермской больницы нашли в туалете истории болезней вместо туалетной бумаги

Министерство здравоохранения Пермского края и прокуратура проведут проверку районной больницы в селе Кочево, где в туалете вместо туалетной бумаги лежали медицинские документы с данными пациентов.
О нарушениях в пермской больнице рассказал в соцсети региональный омбудсмен Павел Миков в ходе рабочей поездки в Кочевский район.
Павел Миков, омбудсмен Пермского края: «Совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в (Кочевской районной) больнице — в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов!»
На опубликованной в Сети фотографии видно, что на подоконнике в туалете лежит стопка документов, а туалетной бумаги нет.
Миков доложил об инциденте краевому министру здравоохранения. В Минздраве подтвердили «Интерфаксу», что по данному факту будет проведена проверка.
Павел Миков, омбудсмен Пермского края: «Совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в (Кочевской районной) больнице — в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов!»
На опубликованной в Сети фотографии видно, что на подоконнике в туалете лежит стопка документов, а туалетной бумаги нет.
Миков доложил об инциденте краевому министру здравоохранения. В Минздраве подтвердили «Интерфаксу», что по данному факту будет проведена проверка.
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