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    Турецким инженерам пришлось «заткнуть» робота, постоянно перебивавшего министра

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    Турецким инженерам пришлось «заткнуть» робота, постоянно перебивавшего министра

    Турецким инженерам пришлось «заткнуть» робота, постоянно перебивавшего министра

    Курьезный случай произошел с разработанным турецкими инженерами роботом Sanbot на церемонии по случаю Дня безопасного Интернета в центре науки и технологий в Анкаре.

    Робот, который был ведущим мероприятия, несколько раз перебивал речь министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана, то и дело вклинивая реплику: «Говори медленнее. Я не понимаю, что ты сказал. О чем ты говоришь?».

    После очередной выходки машины министр не выдержал и потребовал утихомирить Sanbot: «Коллеги, очевидно, что кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое».

    В итоге у робота отключили микрофон, а по окончании мероприятия он был перепрограммирован, сообщает газета Hurriyet.


    Похожий курьез произошел на недавнем экономическом форуме в Давосе, где человекоподобный робот София зависла после вопроса о коррупции на Украине.

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