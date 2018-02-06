Бастрыкин призвал блокировать опасные для детей сайты до судебного решения

Оградить детей от смертельно опасных виртуальных игр намерены сотрудники Следственного комитета. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Бастрыкин предложил блокировать подозрительные сайты и так называемые группы смерти, не дожидаясь судебного решения. Поводом для этого стало сразу несколько вопиющих инцидентов с участием школьников, в том числе случай в подмосковной Ивантеевке. Один из учеников пришел в класс с оружием и открыл стрельбу. Позже следователи обнаружили у него список одноклассников, с которыми он намеревался расправиться.
Бастрыкин отметил, что во многих случаях нападений в школах взрослые знали о готовящихся атаках, но не предпринимали никаких действий, передает ТАСС.
Александр Бастрыкин: «Во всех трех случаях нападений об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло».
По его словам, следователи также установили, что есть связь с посещением сайтов, пропагандирующих насилие, в том числе о так называемых колумбайнерах — американских подростках, устроивших бойню в 1999-м.
Также Бастрыкин коснулся темы детских суицидов в связи с вопросом о блокировке опасных сайтов.
Александр Бастрыкин: «Только за один год в Москве и Московской области в результате нахождения на этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних. Сколько надо потерять детей, чтобы мы серьезно занялись этой проблемой?»
Вместе с тем Александр Бастрыкин подчеркнул, что в минувшем году по сравнению с 2016-м значительно выросла раскрываемость тяжких преступлений. Причем все чаще сотрудники СК возобновляют расследования по уголовным делам, которые ранее были приостановлены.
Бастрыкин отметил, что во многих случаях нападений в школах взрослые знали о готовящихся атаках, но не предпринимали никаких действий, передает ТАСС.
Александр Бастрыкин: «Во всех трех случаях нападений об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло».
По его словам, следователи также установили, что есть связь с посещением сайтов, пропагандирующих насилие, в том числе о так называемых колумбайнерах — американских подростках, устроивших бойню в 1999-м.
Также Бастрыкин коснулся темы детских суицидов в связи с вопросом о блокировке опасных сайтов.
Александр Бастрыкин: «Только за один год в Москве и Московской области в результате нахождения на этих сайтах покончили жизнь самоубийством 40 несовершеннолетних. Сколько надо потерять детей, чтобы мы серьезно занялись этой проблемой?»
Вместе с тем Александр Бастрыкин подчеркнул, что в минувшем году по сравнению с 2016-м значительно выросла раскрываемость тяжких преступлений. Причем все чаще сотрудники СК возобновляют расследования по уголовным делам, которые ранее были приостановлены.
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