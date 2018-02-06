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    Российские спортсмены пожаловались в суд на дискриминацию по принципу гражданства

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    Российские спортсмены пожаловались в суд на дискриминацию по принципу гражданства

    Российские спортсмены пожаловались в суд на дискриминацию по принципу гражданства

    Российские спортсмены обратились в швейцарский суд с требованием срочно обязать МОК допустить их для участия в Олимпиаде по нескольким основаниям.

    Как следует из заявления швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd., 32 спортсмена подали иск в CAS в Пхёнчхане в рамках специальной процедуры ad hoc, то есть в подразделение CAS на Олимпиаде для рассмотрения спора в ускоренном порядке.

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    В дополнение к заявленным в Суде первой инстанции Трибунала Лозанны основаниям для иска в документе указаны: нетранспарентный характер примененных критериев допуска до Игр, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, злоупотребление МОК своей монопольной позицией.

    В заявлении, в частности, отмечается, что в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года одобрены три критерия допуска до Олимпиады, однако комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями.

    Schellenberg Wittmer Ltd.: «В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018 года».

    Как сообщалось ранее, с жалобами на отстранение от Олимпиады в суд обратились 32 спортсмена, в том числе шорт-трекист Виктор Ан и биатлонист Антон Шипулин.

    Слушание выездной сессии CAS в Пхёнчхане начнется в 7:00 7 февраля.

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