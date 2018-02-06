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    Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею. Олимпиада, Южная Корея, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские хоккеисты вылетели в Южную Корею

    Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею

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    Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею

    Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею

    Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею

      Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею, где проведут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в Южной Корее.

      Сборы продлятся до 10-го февраля. Уже в субботу наши спортсмены проведут контрольный матч с хозяевами Игр этого года.

      Павел Дацюк, капитан команды: «На самом деле до старта получается больше 10 дней, так что, думаю, такой матч необходим. Доработать тактические системы, акклиматизироваться, освоиться на месте».

      Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне встретятся с командами США, Словакии и Словении.

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