Российские хоккеисты вылетели в Южную Корею, где проведут заключительный этап подготовки к Олимпийским играм в Южной Корее.
Сборы продлятся до 10-го февраля. Уже в субботу наши спортсмены проведут контрольный матч с хозяевами Игр этого года.
Павел Дацюк, капитан команды: «На самом деле до старта получается больше 10 дней, так что, думаю, такой матч необходим. Доработать тактические системы, акклиматизироваться, освоиться на месте».
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне встретятся с командами США, Словакии и Словении.
Павел Дацюк, капитан команды: «На самом деле до старта получается больше 10 дней, так что, думаю, такой матч необходим. Доработать тактические системы, акклиматизироваться, освоиться на месте».
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля. Россияне встретятся с командами США, Словакии и Словении.
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