«Страна в сердце»: российские хоккеисты пообещали отстоять честь России на Олимпиаде

Для сборной России по хоккею начался обратный отсчет до олимпийского старта. На базе в подмосковном Новогорске спортсмены провели традиционный «день открытых дверей».
На фоне допингового скандала, санкций и отсутствия медальных перспектив в других дисциплинах хоккейное золото Пхёнчхана особенно желанно. Бороться предстоит без гимна и флага.
Сергей Андронов, нападающий сборной России по хоккею: «У нас это забрали. Но у нас в сердце будет наша страна. И мы будем играть за нее. Каждый будет чувствовать это в себе».
Илья Ковальчук, нападающий сборной России по хоккею: «Мы едем на Олимпиаду. Все прекрасно знают, откуда мы летим. А то, что написано на майках, если им так удобно — значит, так тому и быть».
Вопросы о символике в общении с игроками звучали чаще, чем о самом хоккее: мол, не боитесь ли провокаций? В Пхёнчхане название страны, за которую они выступают, запрещено даже произносить. Но в сборной об этом стараются не думать. «Красная машина» тренируется в привычной форме с двуглавым орлом на груди, хотя на самих Играх придется надеть свитера нейтральной расцветки.
Павел Дацюк, капитан сборной России по хоккею: «Мы защищаем Родину, будем сражаться и без флага».
Для нападающего Павла Дацюка Олимпиада в Корее особая: для 39-летнего хоккеиста это пятые Игры.
На «день открытых дверей» собирались десятки журналистов, в том числе из Бразилии. Интерес представителей не самых хоккейных стран говорит о сборной России как о главном фаворите. Для Игр в Корее в КХЛ из-за океана вернулись и ветераны — Дацюк и Ковальчук, а также молодые Тихонов и Войнов. Ради национальной команды руководство ФХР создало два базовых клуба. СКА и ЦСКА выкупали контракты лучших российских игроков. В угоду сборной введен лимит на легионеров.
Олег Знарок, главный тренер сборной России: «Мы не первый год собираемся вместе. Именно этим составом. Здесь самое главное строить команду. Существуют связки. И это очень здорово».
Последний олимпийский успех отечественная сборная праздновала на Олимпиаде в Альбервиле. По иронии судьбы тогда команда выступала под нейтральным олимпийским флагом. Игры 1992 года стали первыми после распада СССР.
Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 14 февраля со Словакией.
Сергей Андронов, нападающий сборной России по хоккею: «У нас это забрали. Но у нас в сердце будет наша страна. И мы будем играть за нее. Каждый будет чувствовать это в себе».
Илья Ковальчук, нападающий сборной России по хоккею: «Мы едем на Олимпиаду. Все прекрасно знают, откуда мы летим. А то, что написано на майках, если им так удобно — значит, так тому и быть».
Вопросы о символике в общении с игроками звучали чаще, чем о самом хоккее: мол, не боитесь ли провокаций? В Пхёнчхане название страны, за которую они выступают, запрещено даже произносить. Но в сборной об этом стараются не думать. «Красная машина» тренируется в привычной форме с двуглавым орлом на груди, хотя на самих Играх придется надеть свитера нейтральной расцветки.
Павел Дацюк, капитан сборной России по хоккею: «Мы защищаем Родину, будем сражаться и без флага».
Для нападающего Павла Дацюка Олимпиада в Корее особая: для 39-летнего хоккеиста это пятые Игры.
На «день открытых дверей» собирались десятки журналистов, в том числе из Бразилии. Интерес представителей не самых хоккейных стран говорит о сборной России как о главном фаворите. Для Игр в Корее в КХЛ из-за океана вернулись и ветераны — Дацюк и Ковальчук, а также молодые Тихонов и Войнов. Ради национальной команды руководство ФХР создало два базовых клуба. СКА и ЦСКА выкупали контракты лучших российских игроков. В угоду сборной введен лимит на легионеров.
Олег Знарок, главный тренер сборной России: «Мы не первый год собираемся вместе. Именно этим составом. Здесь самое главное строить команду. Существуют связки. И это очень здорово».
Последний олимпийский успех отечественная сборная праздновала на Олимпиаде в Альбервиле. По иронии судьбы тогда команда выступала под нейтральным олимпийским флагом. Игры 1992 года стали первыми после распада СССР.
Первый матч на Олимпиаде сборная России проведет 14 февраля со Словакией.
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