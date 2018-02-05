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    В заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок. автомобили, Москва, погода, погодные аномалии, пробки, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок

    В заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок

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    В заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок

    В заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок

    В заснеженной Москве в час пик зафиксировали привычный уровень пробок

      В понедельник вечером автомобилисты в заснеженной Москве решают новую задачу — как добраться с работы домой.

      За дорожной обстановкой на городских улицах следят в Центре организации дорожного движения Москвы. Как отмечает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, на экранах в центре видно, на каких улицах движение затруднено.

      По его словам, сотрудники ЦОДД могут управлять дорожной ситуацией прямо из здания, например, переключить светофоры. В час пик в понедельник вечером система показала 7 баллов из 10 возможных, что для вечера Москвы — вполне обычная ситуация.

      А вообще, отмечают специалисты, машин в городе немного. Это говорит о том, что водители утром вняли просьбам не садиться за руль.

      От Центра организации дорожного движения по городу работают дорожные патрули. Это мощные автомобили, которые в случае необходимости помогут вытащить машины из сугроба. А также в случае ДТП сотрудники дорожного патруля помогают водителям составить протокол до приезда полиции, чтобы сэкономить время.

      Сами же сотрудники ГИБДД продолжают поддерживать не только водителей, но и коммунальщиков — их машины сопровождают с включенными проблесковыми маячками. Инспекторы призывают тех автолюбителей, кто все-таки сел за руль, соблюдать аккуратность — резко не тормозить, внимательнее перестраиваться, соблюдать скоростной режим.

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