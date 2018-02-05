Триллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый уик-энд

Триллер «Селфи» стал лидером отечественного проката. Предварительные кассовые сборы в России за первый
уик-энд превысили 120 млн рублей.
Данные за 1–4 февраля приводит «Бюллетень кинопрокатчика».
Премьера картины по роману Сергея Минаева «ДухLess XXI века. Селфи» состоялась 1 февраля. Это история о том, как преуспевающий тележурналист Богданов, которого играет Константин Хабенский, оказался выброшен из жизни, когда его вдруг заменил двойник. И копия оказалась успешнее оригинала.
Премьера картины по роману Сергея Минаева «ДухLess XXI века. Селфи» состоялась 1 февраля. Это история о том, как преуспевающий тележурналист Богданов, которого играет Константин Хабенский, оказался выброшен из жизни, когда его вдруг заменил двойник. И копия оказалась успешнее оригинала.
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