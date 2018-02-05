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    Триллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый уик-энд. кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТриллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый уик-энд

    Триллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый уик-энд

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    Триллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый <nobr>уик-энд</nobr>

    Триллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый уик-энд

    Триллер «Селфи» вышел в лидеры по сборам за первый <nobr>уик-энд</nobr>

      Триллер «Селфи» стал лидером отечественного проката. Предварительные кассовые сборы в России за первый уик-энд превысили 120 млн рублей.

      Данные за 1–4 февраля приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

      Премьера картины по роману Сергея Минаева «ДухLess XXI века. Селфи» состоялась 1 февраля. Это история о том, как преуспевающий тележурналист Богданов, которого играет Константин Хабенский, оказался выброшен из жизни, когда его вдруг заменил двойник. И копия оказалась успешнее оригинала.

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