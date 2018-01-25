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    В Москве звезды съехались на премьеру фильма «Селфи». Москва, кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве звезды съехались на премьеру фильма «Селфи»

    В Москве звезды съехались на премьеру фильма «Селфи»

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    В Москве звезды съехались на премьеру фильма «Селфи»

    В Москве звезды съехались на премьеру фильма «Селфи»

    В Москве звезды съехались на премьеру фильма «Селфи»

      В кинотеатр «Октябрь» съехались звездные гости, которые пришли увидеть «Селфи».

      Фильм Николая Хомерики с Константином Хабенским в главной роли рассказывает об успешном писателе и телеведущем, который однажды лишается и работы, и семьи, и друзей — в общем, всей своей жизни. Его заменяет двойник, который гораздо лучше оригинала. Картина снята по роману Сергея Минаева, который для сценария серьезно переработал сюжет.

      Сергей Минаев: «Самое интересное — это Хабенский Константин Юрьевич, конечно, который сыграл одну из лучших ролей, это безумные женщины, которые там играют, — Северия (Янушаускайте — ред.) и Юля Хлынина, это очень тонкая любовная линия, и, конечно, духовный кризис героя. Собственно, все, за чем привык следить зритель. Это такой первый большой коммерческий триллер, который снимался в России, за долгие годы».

      На широкие экраны «Селфи» выйдет 1 февраля.

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