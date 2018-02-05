Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  
    Петербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала». ЖКХ, Санкт-Петербург, зима, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала»

    Петербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала»

    комментировать
    Петербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала»

    Петербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала»

    Петербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала»

      Мощный циклон принес в город снег и дорожные проблемы. На уборку Северной столицы отправили не только коммунальщиков, но и чиновников.

      На снегоплавильных пунктах Петербурга сегодня жара. Заготовки для снеговиков уничтожают в промышленных масштабах. Однако новые порции зимних осадков продолжают наступать с удвоенной силой. Сейчас в городе работает 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных площадок. За зиму приняли более миллиона кубометров снега, за последние два дня — больше 100 тысяч кубов.

      Залповый снегопад внес свои коррективы и в работу аэропорта. В Пулково сразу трем рейсам из Москвы продлевают ожидание на 10 часов. Накануне из-за обильных осадков в столице две трети рейсов прибывали в Петербург с опозданием.

      Между тем чиновники Приморского района сегодня расширили границы своих должностных полномочий. Николай Цед из теплых кабинетов в снежное поле вывел практически всех подчиненных с призывом помочь коммунальным службам. Быстро освоить методы уборки снега не помешал даже деловой стиль в одежде.

      Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «Какой инструктаж, когда взял в руки лопату и пошел работать. Чего там инструктировать? Бери побольше, бросай подальше, делай двор чистым. Такой лозунг. Четыре часа поработал — и иди в кабинет смело, пей чай и работай уже с документами, согласно своим должностных обязанностей».

      Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.

      Новости по теме

      Зима 2017–2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru