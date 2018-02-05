Петербургский снег плавят в 11 центрах «Водоканала»

Мощный циклон принес в город снег и дорожные проблемы. На уборку Северной столицы отправили не только коммунальщиков, но и чиновников.
На снегоплавильных пунктах Петербурга сегодня жара. Заготовки для снеговиков уничтожают в промышленных масштабах. Однако новые порции зимних осадков продолжают наступать с удвоенной силой. Сейчас в городе работает 11 снегоплавильных пунктов и 7 снегоприемных площадок. За зиму приняли более миллиона кубометров снега, за последние два дня — больше 100 тысяч кубов.
Залповый снегопад внес свои коррективы и в работу аэропорта. В Пулково сразу трем рейсам из Москвы продлевают ожидание на 10 часов. Накануне из-за обильных осадков в столице две трети рейсов прибывали в Петербург с опозданием.
Между тем чиновники Приморского района сегодня расширили границы своих должностных полномочий. Николай Цед из теплых кабинетов в снежное поле вывел практически всех подчиненных с призывом помочь коммунальным службам. Быстро освоить методы уборки снега не помешал даже деловой стиль в одежде.
Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «Какой инструктаж, когда взял в руки лопату и пошел работать. Чего там инструктировать? Бери побольше, бросай подальше, делай двор чистым. Такой лозунг. Четыре часа поработал — и иди в кабинет смело, пей чай и работай уже с документами, согласно своим должностных обязанностей».
Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.
Залповый снегопад внес свои коррективы и в работу аэропорта. В Пулково сразу трем рейсам из Москвы продлевают ожидание на 10 часов. Накануне из-за обильных осадков в столице две трети рейсов прибывали в Петербург с опозданием.
Между тем чиновники Приморского района сегодня расширили границы своих должностных полномочий. Николай Цед из теплых кабинетов в снежное поле вывел практически всех подчиненных с призывом помочь коммунальным службам. Быстро освоить методы уборки снега не помешал даже деловой стиль в одежде.
Николай Цед, глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга: «Какой инструктаж, когда взял в руки лопату и пошел работать. Чего там инструктировать? Бери побольше, бросай подальше, делай двор чистым. Такой лозунг. Четыре часа поработал — и иди в кабинет смело, пей чай и работай уже с документами, согласно своим должностных обязанностей».
Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.
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