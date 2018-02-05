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    Из-за мощного питерского снегопада в ДТП попадают скорые, полиция и пожарные

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    • Фото: spb_today /vk.com
    <nobr>Из-за</nobr> мощного питерского снегопада в ДТП попадают скорые, полиция и пожарные

    Из-за мощного питерского снегопада в ДТП попадают скорые, полиция и пожарные

    <nobr>Из-за</nobr> мощного питерского снегопада в ДТП попадают скорые, полиция и пожарные
  • Фото: spb_today /vk.com

    • Ладожский циклон принес в Петербург обильный снегопад. За сутки выпала треть месячной нормы. Это около 30 сантиметров осадков. Аварии можно наблюдать повсюду.

    Сильный снегопад продолжается в Петербурге уже сутки. Сегодня слой снежного покрова увеличится еще на несколько сантиметров, сообщает «Интерфакс». Главный синоптик города отмечает, что осадки неравномерны. В центре Петербурга они обильные, а на юго-западе их почти нет.

    За 4 и 5 февраля в Северной столице выпало уже треть месячной нормы снега. Вызвавший снегопад циклон пришел с Ладожского озера. Завтра его сменит циклон с Балкан — тот самый, который завалил снегом Москву. Однако снег завтра обещают менее интенсивный. Сейчас улицы города убирают более 800 спецмашин и тысяча дворников.

    С утра в городе наблюдались 9–10-бальные пробки. На работу водители добирались по полтора-два часа. Повсюду множество мелких ДТП. В аварии падали все: рядовые автомобилисты, полицейские, пожарные, врачи скорой помощи и даже сами коммунальщики. Фотографиями пользователи активно делятся в социальных сетях. К этому часу в ГИБДД поступило более 670 заявок о ДТП. Это практически в два с половиной раза больше, чем за весь вчерашний день.

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