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    В мэрии Москвы пообещали очистить город от снега как можно быстрее

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    В мэрии Москвы пообещали очистить город от снега как можно быстрее

    В мэрии Москвы пообещали очистить город от снега как можно быстрее

    В мэрии Москвы пообещали очистить город от снега как можно быстрее
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Количество снега, которое выпало в Москве за минувшие выходные, является рекордным за 100 лет, заявил журналистам заммэра Москвы Пётр Бирюков.

    По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву обрушилось 44 мм осадков, или 122% месячной нормы. 3 и 4 февраля в городе были обновлены суточные рекорды по осадкам 1957 и 2013 годов.

    Как отметил Пётр Бирюков, по нормативам, на уборку выпавшего снега требуется порядка девяти дней, однако коммунальщики сделают все, чтобы очистить город быстрее.

    Пётр Бирюков: «Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы убрать город гораздо раньше».

    Заммэра также сообщил, что в Москве ожидается похолодание до минус 17 градусов и снова снег — «от шести до восьми сантиметров снега, которые дополнительно лягут на улицы Москвы».

    Пётр Бирюков: «Работы продолжаются. Делаем все для того, чтобы в городе было комфортно ходить и по тротуарам, и во дворах, и, конечно, на улицах».

    Заммэра попросил москвичей с пониманием относиться к работе коммунальных служб и проходам колонн специализированной снегоуборочной техники.

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