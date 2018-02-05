В мэрии Москвы пообещали очистить город от снега как можно быстрее

Количество снега, которое выпало в Москве за минувшие выходные, является рекордным за 100 лет, заявил журналистам заммэра Москвы Пётр Бирюков.
По данным синоптиков, за последние двое суток на Москву обрушилось 44 мм осадков, или 122% месячной нормы. 3 и 4 февраля в городе были обновлены суточные рекорды по осадкам 1957 и 2013 годов.
Как отметил Пётр Бирюков, по нормативам, на уборку выпавшего снега требуется порядка девяти дней, однако коммунальщики сделают все, чтобы очистить город быстрее.
Пётр Бирюков: «Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы убрать город гораздо раньше».
Заммэра также сообщил, что в Москве ожидается похолодание до минус 17 градусов и снова снег — «от шести до восьми сантиметров снега, которые дополнительно лягут на улицы Москвы».
Пётр Бирюков: «Работы продолжаются. Делаем все для того, чтобы в городе было комфортно ходить и по тротуарам, и во дворах, и, конечно, на улицах».
Заммэра попросил москвичей с пониманием относиться к работе коммунальных служб и проходам колонн специализированной снегоуборочной техники.
Как отметил Пётр Бирюков, по нормативам, на уборку выпавшего снега требуется порядка девяти дней, однако коммунальщики сделают все, чтобы очистить город быстрее.
Пётр Бирюков: «Конечно, у нас такого количества времени не будет. Будут приняты все необходимые меры для того, чтобы убрать город гораздо раньше».
Заммэра также сообщил, что в Москве ожидается похолодание до минус 17 градусов и снова снег — «от шести до восьми сантиметров снега, которые дополнительно лягут на улицы Москвы».
Пётр Бирюков: «Работы продолжаются. Делаем все для того, чтобы в городе было комфортно ходить и по тротуарам, и во дворах, и, конечно, на улицах».
Заммэра попросил москвичей с пониманием относиться к работе коммунальных служб и проходам колонн специализированной снегоуборочной техники.
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