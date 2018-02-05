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    Празднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии. беспорядки, спорт, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПразднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии

    Празднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии

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    Празднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии

    Празднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии

    Празднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии

      Главное событие в спортивной жизни США обернулось беспорядками на улицах.

      В финальном матче чемпионата Национальной футбольной лиги — Супербоуле — впервые в истории победила одноименная команда из Филадельфии — «Филадельфия Иглз».

      Праздновать вышел, можно сказать, весь город. Однако мирным ликованием дело не ограничилось: болельщики начали переворачивать машины, валить фонарные столбы, жечь костры. Успокаивать толпу пришлось полиции.






      Утром улицы города представляли собой печальное зрелище.

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