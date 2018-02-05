Празднование исторической победы «Орлов» обернулось погромами в Филадельфии

Главное событие в спортивной жизни США обернулось беспорядками на улицах.
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В финальном матче чемпионата Национальной футбольной лиги — Супербоуле — впервые в истории победила одноименная команда из Филадельфии — «Филадельфия Иглз».
Праздновать вышел, можно сказать, весь город. Однако мирным ликованием дело не ограничилось: болельщики начали переворачивать машины, валить фонарные столбы, жечь костры. Успокаивать толпу пришлось полиции.
Утром улицы города представляли собой печальное зрелище.
Праздновать вышел, можно сказать, весь город. Однако мирным ликованием дело не ограничилось: болельщики начали переворачивать машины, валить фонарные столбы, жечь костры. Успокаивать толпу пришлось полиции.
Official: Philadelphia is Having a Riot— Scotty the Brain (@ScottyBrain) February 5, 2018
The place is on fire and people are having fight clubs in the streets. Completely lawless, this is what you can expect to see when the system breaks down.#SuperBowl #Riot #Eagles #Patriots #Philadelphia #Phillypic.twitter.com/Ep9QoV75aN
😲😲😲😲 Philly out here toppling cars #Eagles pic.twitter.com/1NlcpNXJrb— Fanatics View (@fanaticsview) February 5, 2018
Утром улицы города представляли собой печальное зрелище.
LOOK … AT … THIS!!! 😳😳😳— Troy Hughes™ (@TommySledge) February 5, 2018
The morning after celebrating a Super Bowl win, Philly is LITERALLY ‘Filthy’ #SuperBowl #Eagles pic.twitter.com/tkF8SvqGnz
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