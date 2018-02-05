Глава поселка под Новосибирском ушел в отставку после гибели детей в яме

Глава рабочего поселка Колывань Алексей Дорофеев ушел в отставку после трагического инцидента с гибелью двоих детей, которые провалились в оставленную рабочими яму и погибли.
Сотрудники компании раскопали овраг глубиной более двух метров еще в конце ноября прошлого года, чтобы устранить неполадки водопровода. Затем покинули место, так и не закончив ремонтные работы. При этом они не выставили ограждения и не повесили предупредительные знаки. Яма заполнилась водой. Угодив в нее, братья 6 и 11 лет не смогли спастись.
Не сказать, что место заброшенное, но детских криков никто не услышал. Старший забрал младшего из детского сада, а по пути домой оба мальчика провалились. Выбраться самостоятельно не смогли. Разыскивать братьев бросились где-то через час, подключили полицию, соседей. Нашла их мама, но было уже слишком поздно.
Скорее всего, вода была покрыта слабой коркой льда, а может, еще и снегом припорошило. Мальчики наверняка даже не догадывались о том, что там может быть опасно. Когда на место трагедии подошли родственники погибших детей, появился и один из рабочих. Он заявил, что знал об этом овраге и не раз напоминал руководству. Но его так и не услышали.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Директора коммунального предприятия отправили в СИЗО. Судьба еще одного задержанного решается.
Не сказать, что место заброшенное, но детских криков никто не услышал. Старший забрал младшего из детского сада, а по пути домой оба мальчика провалились. Выбраться самостоятельно не смогли. Разыскивать братьев бросились где-то через час, подключили полицию, соседей. Нашла их мама, но было уже слишком поздно.
Скорее всего, вода была покрыта слабой коркой льда, а может, еще и снегом припорошило. Мальчики наверняка даже не догадывались о том, что там может быть опасно. Когда на место трагедии подошли родственники погибших детей, появился и один из рабочих. Он заявил, что знал об этом овраге и не раз напоминал руководству. Но его так и не услышали.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Директора коммунального предприятия отправили в СИЗО. Судьба еще одного задержанного решается.
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