Директора предприятия ЖКХ задержали под Новосибирском после гибели детей в яме с водой

Директора и мастера предприятия, обслуживающего ЖКХ в поселке под Новосибирском, задержали после гибели двоих детей в яме, вырытой при ремонте водопровода.
В Новосибирской области задержали директора и мастера предприятия ЖКХ рабочего поселка Колывань по делу о гибели двоих детей в яме, вырытой при ремонте водопровода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Новосибирской области: «По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 44-летний директор МУП рабочего поселка Колывань „Коммунальное хозяйство“ и 39-летний мастер указанного предприятия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении преступления, и следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Коммунальные аварии — не редкость в Колывани, так как водопровод в поселке был смонтирован более полувека назад, передает ТАСС. Накануне днем местные коммунальщики вырыли для ремонта водопровода яму, и по завершении работ не засыпали ее и даже не огородили территорию. Вечером в яму, наполненную водой, упали двое мальчиков 6 и 11 лет. Они не смогли выбраться оттуда и утонули.
Пресс-служба СУ СК по Новосибирской области: «По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 44-летний директор МУП рабочего поселка Колывань „Коммунальное хозяйство“ и 39-летний мастер указанного предприятия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении преступления, и следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Коммунальные аварии — не редкость в Колывани, так как водопровод в поселке был смонтирован более полувека назад, передает ТАСС. Накануне днем местные коммунальщики вырыли для ремонта водопровода яму, и по завершении работ не засыпали ее и даже не огородили территорию. Вечером в яму, наполненную водой, упали двое мальчиков 6 и 11 лет. Они не смогли выбраться оттуда и утонули.
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