Госдеп США и МИД РФ обменялись заявлениями по СНВ

Вашингтон считает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Новый ДСНВ) крайне важным в период ухудшения отношений между США и Россией. В Москве в ответ на это подтвердили приверженность договору.
Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали: 700 единиц — для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц — для боезарядов на них, 800 единиц — для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.
Контрольный срок, к которому Россия и США должны выполнить свои обязательства в рамках ДСНВ, наступил 5 февраля.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы Госдепартамента США: «Реализация Нового ДСНВ усиливает безопасность Соединенных Штатов и наших союзников, делает стратегические отношения между США и Российской Федерацией более стабильными, прозрачными и предсказуемыми. Это имеет критически важное значение в период, когда доверие в отношениях снизилось, а угроза просчета или недопонимая возросла».
Науэрт добавила, что США «рассчитывают на дальнейшую реализацию договора с Российской Федерацией», и напомнила, что Штаты сократили свои арсеналы и достигли установленных договором ограничений еще в августе 2017 года.
В МИД РФ в ответ на это заявили, что Россия подтверждает приверженность Договору о СНВ и призывает США продолжить поиск взаимоприемлемых решений.
МИД РФ: «Российская Федерация настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из расчета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ».
В МИД РФ пояснили, что не могут подтвердить приведение Штатами ряда вооружений в соответствие с требованиями, так как произошло это «не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ „Трайдент-II“ и тяжелых бомбардировщиков В-52Н», а также за счет произвольной переквалификации шахтных пусковых установок в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт».
МИД РФ: «Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено п. 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору».
В МИД РФ также сообщили, что по состоянию на сегодняшний день суммарный потенциал России составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 1444 единицы для боезарядов; 779 единиц для пусковых установок МБР, развернутых БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
В ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры.
Контрольный срок, к которому Россия и США должны выполнить свои обязательства в рамках ДСНВ, наступил 5 февраля.
Хезер Науэрт, глава пресс-службы Госдепартамента США: «Реализация Нового ДСНВ усиливает безопасность Соединенных Штатов и наших союзников, делает стратегические отношения между США и Российской Федерацией более стабильными, прозрачными и предсказуемыми. Это имеет критически важное значение в период, когда доверие в отношениях снизилось, а угроза просчета или недопонимая возросла».
Науэрт добавила, что США «рассчитывают на дальнейшую реализацию договора с Российской Федерацией», и напомнила, что Штаты сократили свои арсеналы и достигли установленных договором ограничений еще в августе 2017 года.
В МИД РФ в ответ на это заявили, что Россия подтверждает приверженность Договору о СНВ и призывает США продолжить поиск взаимоприемлемых решений.
МИД РФ: «Российская Федерация настоятельно призывает США продолжить конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из расчета средств СНВ, а также любых других вопросов, которые могут возникать у сторон в контексте выполнения положений Договора о СНВ».
В МИД РФ пояснили, что не могут подтвердить приведение Штатами ряда вооружений в соответствие с требованиями, так как произошло это «не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет переоборудования части пусковых установок БРПЛ „Трайдент-II“ и тяжелых бомбардировщиков В-52Н», а также за счет произвольной переквалификации шахтных пусковых установок в не предусмотренную Договором категорию «учебных шахт».
МИД РФ: «Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования БРПЛ и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков, как это предусмотрено п. 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору».
В МИД РФ также сообщили, что по состоянию на сегодняшний день суммарный потенциал России составляет: 527 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых тяжелых бомбардировщиков; 1444 единицы для боезарядов; 779 единиц для пусковых установок МБР, развернутых БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
В ближайшее время Вашингтону будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры.
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