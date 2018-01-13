Госдеп: Россия и США выполняют обязательства по ДСНВ

Россия и Соединенные Штаты выполняют взятые на себя обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом говорится в докладе, опубликованном Госдепом США.
По данным на 1 сентября 2017 года, согласно данным Госдепартамента, Россия располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений. Речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах, тяжелых бомбардировщиках и баллистических ракетах на подлодках с 1561 боезарядом на них. США располагают 660 носителями и 1393 боеголовками.
В общей сложности, число развернутых и неразвернутых носителей у России составляет 790, у США — 800, передает РИА Новости.
Договор СНВ-3 был подписан РФ и США в 2010 году. Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Документ обязывает страны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.
Дональд Трамп неоднократно подвергал соглашение критике. В начале 2017 года он назвал договор «односторонним», а его заключение — плохой сделкой. Кроме того, он не раз высказывался за расширение ядерного арсенала Соединенных Штатов.
В общей сложности, число развернутых и неразвернутых носителей у России составляет 790, у США — 800, передает РИА Новости.
Договор СНВ-3 был подписан РФ и США в 2010 году. Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Документ обязывает страны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.
Дональд Трамп неоднократно подвергал соглашение критике. В начале 2017 года он назвал договор «односторонним», а его заключение — плохой сделкой. Кроме того, он не раз высказывался за расширение ядерного арсенала Соединенных Штатов.
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