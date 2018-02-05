Розыгрыш или подделка: в Гознаке призвали не бояться новых купюр

Бизнесмен из Красноярска может поплатиться за то, что отказался принять купюру в 2000 рублей. Заявление на него написала местная пенсионерка. Интересно, что ситуация такая для страны не единична. Брать у клиентов и покупателей новые банкноты в 200 и в 2000 рублей опасаются во многих регионах. Эти купюры принимают за розыгрыш или подделку.
Пока банкноты в 200 и 2000 рублей скорее подарок, чем средство платежа. С октября купюры в обращении на Дальнем Востоке, в Крыму и Москве. Но если там к новым деньгам уже привыкли, то остальная Россия с трудом принимает разноцветные бумажки.
Глеб Руденко, официальный представитель АО «Гознак»: «Недостаточно сделать новую защищенную современную банкноту. Нужно еще научить ею пользоваться. Нужно познакомить со средствами защиты, с тем, как она выглядит».
В Гознаке объясняют: к новым купюрам еще привыкнут. Пускай через месяц-другой, не все же людям от денег отказываться.
Купюры, конечно, отличаются от привычных и цветом, и формой, и фактурой бумаги, да и вообще больше напоминают сувениры. Но и общие правила определения подлинности для них тоже работают. На просвет — в правой части должны появиться Русский мост и Памятник затопленным кораблям, на ощупь — некоторые части банкноты как будто выгравированы и под углом появляются разные надписи и символы. Даже без особых навыков можно легко отличить подделку.
В помощь эмитенту и новые технологии. Гознак выпустил приложение, которое поможет определить подделку в два клика.
В Роспотребнадзоре к новым деньгам предлагают присмотреться повнимательнее. Ведь законом преследуется не только подделка банкнот, но и отказ их принимать. Обойдется такой отказ в 50 тысяч рублей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Глеб Руденко, официальный представитель АО «Гознак»: «Недостаточно сделать новую защищенную современную банкноту. Нужно еще научить ею пользоваться. Нужно познакомить со средствами защиты, с тем, как она выглядит».
В Гознаке объясняют: к новым купюрам еще привыкнут. Пускай через месяц-другой, не все же людям от денег отказываться.
Купюры, конечно, отличаются от привычных и цветом, и формой, и фактурой бумаги, да и вообще больше напоминают сувениры. Но и общие правила определения подлинности для них тоже работают. На просвет — в правой части должны появиться Русский мост и Памятник затопленным кораблям, на ощупь — некоторые части банкноты как будто выгравированы и под углом появляются разные надписи и символы. Даже без особых навыков можно легко отличить подделку.
В помощь эмитенту и новые технологии. Гознак выпустил приложение, которое поможет определить подделку в два клика.
В Роспотребнадзоре к новым деньгам предлагают присмотреться повнимательнее. Ведь законом преследуется не только подделка банкнот, но и отказ их принимать. Обойдется такой отказ в 50 тысяч рублей.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Комментарии