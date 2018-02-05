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    Рекордный снегопад парализовал дороги. Москва, дорожное движение, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРекордный снегопад парализовал дороги

    Рекордный снегопад парализовал дороги

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    Рекордный снегопад парализовал дороги

    Рекордный снегопад парализовал дороги

    Рекордный снегопад парализовал дороги

      В Центральной России к борьбе с последствиями мощных снегопадов подключились военные.

      В готовность приведены отряды подмосковных дивизий и частей в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

      В Москве сохраняется сложная ситуация. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. В уборке снега в столице задействованы порядка 70 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. Из-за непогоды в столичных аэропортах сегодня задержаны около 50 рейсов.

      С утра субботы в столице выпало более месячной нормы осадков — это около 40 сантиметров. Синоптики говорят, что подобные снегопады случаются раз за столетие.

      Борются со стихией и на федеральных трассах. Росавтодор задействовал около 450 единиц спецтехники. Однако проехать можно не везде. Так, в Калужской области на трассе М-3 накануне образовалась 15-километровая пробка.

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