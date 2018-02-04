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    Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70. США, аварии на транспорте, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧисло пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70

    Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70

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    • Фото: analognightmare / instagram.com
    Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70

    Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70

    Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70
    • Фото: analognightmare / instagram.com

      • Количество пострадавших при столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине увеличилось до 70 человек.

      Об этом сообщил представитель офиса шерифа округа Лексингтон. По его словам, сейчас все пострадавшие доставлены в местные больницы, передает РИА Новости.

      Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали два человека, еще 50 получили ранения.

      Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

      В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.


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