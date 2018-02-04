Число пострадавших при столкновении поездов в США выросло до 70

Количество пострадавших при столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине увеличилось до 70 человек.
Об этом сообщил представитель офиса шерифа округа Лексингтон. По его словам, сейчас все пострадавшие доставлены в местные больницы, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали два человека, еще 50 получили ранения.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.
Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали два человека, еще 50 получили ранения.
Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж в воскресенье утром по местному времени. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.
В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.
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