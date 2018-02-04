В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым, есть жертвы

Пассажирский поезд железнодорожной компании «Амтрак» столкнулся с товарным составом в воскресенье утром в штате Южная Каролина на
юго-востоке США.
В момент ЧП в пассажирском поезде находились 147 человек — 139 пассажиров и 8 членов экипажа. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов, передает Fox News.
По данным ABC, в результате аварии погибли два человека, более 50 ранены. Телеканал ссылается на сообщение Управления чрезвычайными ситуациями Южной Каролины.
Пассажирский состав следовал из Нью-Йорка в Майами.
На месте ЧП сейчас работают спасатели.
По данным ABC, в результате аварии погибли два человека, более 50 ранены. Телеканал ссылается на сообщение Управления чрезвычайными ситуациями Южной Каролины.
JUST IN: South Carolina Emergency Management confirms two dead, more than 50 injured in Amtrak collision. https://t.co/edkl1D1APy pic.twitter.com/tVMaMRmvaQ— ABC News (@ABC) 4 февраля 2018 г.
Пассажирский состав следовал из Нью-Йорка в Майами.
На месте ЧП сейчас работают спасатели.
LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. Media staging to be held at @SCEMD parking lot. pic.twitter.com/NYggZK1P29— @CountyofLexington (@CountyLex) 4 февраля 2018 г.
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