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    В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым, есть жертвы

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    • Фото: Lexington County Sheriff
    В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым, есть жертвы

    В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым, есть жертвы

    В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым, есть жертвы
  • Фото: Lexington County Sheriff

    • Пассажирский поезд железнодорожной компании «Амтрак» столкнулся с товарным составом в воскресенье утром в штате Южная Каролина на юго-востоке США.

    В момент ЧП в пассажирском поезде находились 147 человек — 139 пассажиров и 8 членов экипажа. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов, передает Fox News.

    По данным ABC, в результате аварии погибли два человека, более 50 ранены. Телеканал ссылается на сообщение Управления чрезвычайными ситуациями Южной Каролины.



    Пассажирский состав следовал из Нью-Йорка в Майами.

    На месте ЧП сейчас работают спасатели.


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