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    Турция предупредила США о возможном ударе по переодетым в курдов американцам

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    Турция предупредила США о возможном ударе по переодетым в курдов американцам

    Турция предупредила США о возможном ударе по переодетым в курдов американцам

    Американские военные в форме сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью операции ВС Турции в Сирии.

    Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в эфире телеканала CNN Turk предупредил США об опасности для американских военных в Сирии.

    Бекир Боздаг, вице-премьер Турции: «Если террористы (YPG) не покинут сирийский Манбидж, то мы начнем военную операцию и в этом районе Сирии, а также в регионе к востоку от реки Евфрат. При этом военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС».

    Боздаг призвал Вашингтон приложить усилия, чтобы предотвратить столкновения американских и турецких военных на севере Сирии.

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    Напомним, что отношения Анкары и Вашингтона переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Вашингтоном YPG, которые Анкара считает террористической организацией. В настоящее время Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне с 20 января. Союзниками Анкары выступили бойцы «Сирийской свободной армии», оппозиционные правительству Сирии.

    Ранее в турецком Генштабе сообщили, что с начала операции были уничтожены 897 террористов, поражены с воздуха 15 целей.

    Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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