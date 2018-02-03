Турция: около 900 боевиков уничтожены с начала операции в Африне

Генштаб Турции сообщил о ликвидации 897 террористов с начала военной операции «Оливковая ветвь».
По данным турецкого Генштаба, при воздушных атаках были поражены 15 целей, в том числе укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Уничтожены 74 террориста, с начала операции — 897.
Операция продолжается в плановом режиме, передает РИА Новости.
Напомним, Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Операция продолжается в плановом режиме, передает РИА Новости.
Напомним, Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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