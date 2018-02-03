Квартирный вопрос <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос 0+
    •  

    Турция: около 900 боевиков уничтожены с начала операции в Африне

    комментировать

    Турция: около 900 боевиков уничтожены с начала операции в Африне

    Турция: около 900 боевиков уничтожены с начала операции в Африне

    Генштаб Турции сообщил о ликвидации 897 террористов с начала военной операции «Оливковая ветвь».

    По данным турецкого Генштаба, при воздушных атаках были поражены 15 целей, в том числе укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Уничтожены 74 террориста, с начала операции — 897.

    Операция продолжается в плановом режиме, передает РИА Новости.

    Напомним, Турция 20 января объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими действуют боевики «Сирийской свободной армии».

    Дамаск решительно осудил действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru