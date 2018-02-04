Вкалывают роботы, а не человек: машины оставляют без работы водителей и продавцов

В Сингапуре активнее, чем в любом другом городе мира, экспериментируют с беспилотным транспортом. Например, автономный автобусик уже реально возит посетителей одного из главных сингапурских парков. Это отличное место, чтобы начать рассказ о том, как роботы уже лишают некоторых работы. Например, водителей.
У сингапурской маршрутки нет ни переда, ни зада, ни руля, место водителя тоже отсутствует, но пилот по имени Мухаммад пока все-таки есть. Специалист, знающий все о начинке беспилотника, готов в экстренной ситуации начать рулить с планшета или остановить машину. Хотя Мухаммад говорит, что ни одного инцидента пока не было, сенсоры замечают даже самых маленьких пешеходов. Человек на таких, может, и внимания бы не обратил.
У окружающих беспилотники пока вызывают, как правило, смесь ужаса и удивления. Но разработчики уверяют, что такие машины совсем скоро станут привычным делом. И начнется все как раз с общественного транспорта, курсирующего по заданному маршруту. Скольким водителям можно будет не платить зарплату!
Радары, камеры, сенсоры уже не боятся капель даже самого сильного дождя и не принимают их за препятствия, а замечать пешехода и вовремя замедляться умеют даже многие серийные автомобили. В разных странах вовсю тестируют и беспилотные грузовики. Такой проект есть и в России. А в Америке подобные машины уже выпускали, правда, с водителем (на всякий случай). Все прошло хорошо, хотя в плотном городском трафике рулить роботу пока не дали.
Специалисты говорят, что если не через 5, так через 10 или 20 лет людей-водителей по всему миру точно начнут массово заменять на искусственный интеллект. У складских работников в США, Европе и Китае уже намечаются проблемы с рабочими местами. Крупнейшие компании в течение нескольких лет планомерно внедряют роботов, их теперь сотни тысяч. Раньше у известного американского онлайн-магазина были постоянные жалобы от профсоюзов на плохие условия труда, а нынче сплошной прогресс и безмолвно извлекаемая прибыль. Машины весом 130 килограммов движутся со скоростью до 8 километров в час, перевозя за раз до 280 килограммов.
Везде, где требуется запоминать большое количество хранящихся единиц и быстро их подавать, роботы заменяют человека. В аптеках Европы и США медикаменты уже сейчас сортируют и доставляют фармацевту умные механизмы. Кое-где техника уже непосредственно обслуживает людей, хотя те, как показывает опыт, хорошо реагируют не всегда.
Например, магазин в Шотландии недавно уволил робота-консультанта, который, как заявляли менеджеры, плохо распознавал речь, давал бесполезные советы и просто отпугивал покупателей самими попытками вступить с ними в разговор. Видимо, не во всем техника хороша, нужно искать правильные формы ее внедрения.
На крупнейших круизных лайнерах большой популярностью пользуются роботы-бармены. В Азии нет отбоя от клиентов у суши-ресторанов с автоматизированной подачей блюд. Нечто похожее есть в Сочи и Москве. В семейном ресторане, где еда и напитки прибывают по игрушечной железной дороге, дети приходят в восторг. Садиться, правда, лучше в первых рядах, а то есть вероятность увидеть перед собой пустой вагончик. С человеком-официантом такое вряд ли возможно. В итоге, конечно, все получают свое угощение и дружно его едят.
Впрочем, в ресторанном деле техника вряд ли окончательно вытеснит человека, все-таки бармен и официант — это люди, от которых иногда ждут и совета, и выполнения индивидуальных пожеланий, а временами даже психологической помощи. Видимо, здесь роботы прежде всего станут забирать у людей самые рутинные, утомительные и скучные обязанности. Подробности — в материале программы «Чудо техники».
У окружающих беспилотники пока вызывают, как правило, смесь ужаса и удивления. Но разработчики уверяют, что такие машины совсем скоро станут привычным делом. И начнется все как раз с общественного транспорта, курсирующего по заданному маршруту. Скольким водителям можно будет не платить зарплату!
Радары, камеры, сенсоры уже не боятся капель даже самого сильного дождя и не принимают их за препятствия, а замечать пешехода и вовремя замедляться умеют даже многие серийные автомобили. В разных странах вовсю тестируют и беспилотные грузовики. Такой проект есть и в России. А в Америке подобные машины уже выпускали, правда, с водителем (на всякий случай). Все прошло хорошо, хотя в плотном городском трафике рулить роботу пока не дали.
Специалисты говорят, что если не через 5, так через 10 или 20 лет людей-водителей по всему миру точно начнут массово заменять на искусственный интеллект. У складских работников в США, Европе и Китае уже намечаются проблемы с рабочими местами. Крупнейшие компании в течение нескольких лет планомерно внедряют роботов, их теперь сотни тысяч. Раньше у известного американского онлайн-магазина были постоянные жалобы от профсоюзов на плохие условия труда, а нынче сплошной прогресс и безмолвно извлекаемая прибыль. Машины весом 130 килограммов движутся со скоростью до 8 километров в час, перевозя за раз до 280 килограммов.
Везде, где требуется запоминать большое количество хранящихся единиц и быстро их подавать, роботы заменяют человека. В аптеках Европы и США медикаменты уже сейчас сортируют и доставляют фармацевту умные механизмы. Кое-где техника уже непосредственно обслуживает людей, хотя те, как показывает опыт, хорошо реагируют не всегда.
Например, магазин в Шотландии недавно уволил робота-консультанта, который, как заявляли менеджеры, плохо распознавал речь, давал бесполезные советы и просто отпугивал покупателей самими попытками вступить с ними в разговор. Видимо, не во всем техника хороша, нужно искать правильные формы ее внедрения.
На крупнейших круизных лайнерах большой популярностью пользуются роботы-бармены. В Азии нет отбоя от клиентов у суши-ресторанов с автоматизированной подачей блюд. Нечто похожее есть в Сочи и Москве. В семейном ресторане, где еда и напитки прибывают по игрушечной железной дороге, дети приходят в восторг. Садиться, правда, лучше в первых рядах, а то есть вероятность увидеть перед собой пустой вагончик. С человеком-официантом такое вряд ли возможно. В итоге, конечно, все получают свое угощение и дружно его едят.
Впрочем, в ресторанном деле техника вряд ли окончательно вытеснит человека, все-таки бармен и официант — это люди, от которых иногда ждут и совета, и выполнения индивидуальных пожеланий, а временами даже психологической помощи. Видимо, здесь роботы прежде всего станут забирать у людей самые рутинные, утомительные и скучные обязанности. Подробности — в материале программы «Чудо техники».
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