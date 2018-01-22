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    Робота Фабио уволили из британского супермаркета за профнепригодность. Великобритания, магазины, роботы, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРобота Фабио уволили из британского супермаркета за профнепригодность

    Робота Фабио уволили из британского супермаркета за профнепригодность

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    Робота Фабио уволили из британского супермаркета за профнепригодность

    Робота Фабио уволили из британского супермаркета за профнепригодность

    Робота Фабио уволили из британского супермаркета за профнепригодность

      Первый в британских супермаркетах робот-консультант смог поработать всего неделю. А потом его уволили.

      Карьера Фабио (так звали механического сотрудника) начиналась бодро. Он приветствовал покупателей, шутил, подавал руку и даже предлагал обняться. Но когда дело дошло непосредственно до работы, Фабио не справился.

      После вопроса «где сыр?» робот не спешил провожать покупателя к товару, а многозначительно замечал, что сыр надо искать в холодильнике. Еще Фабио не всегда понимал людей из-за шума. В итоге приветливого механического помощника упаковали и отправили обратно в университет, где его сделали. Сообщается, что некоторые сотрудники магазина из числа людей при прощании расплакались.

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