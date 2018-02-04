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    Трамп возмутился разговорами «только о России»

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    Трамп возмутился разговорами «только о России»

    Трамп возмутился разговорами «только о России»

    Дональд Трамп призвал обсуждать рост американской экономики, а не якобы существовавший «сговор с Россией».

    Американский президент в своем Twitter обратил внимание на то, что в стране растут зарплаты и число рабочих мест, однако все продолжают обсуждать домыслы о связи его команды с Россией.

    Дональд Трамп: «Внушительное число рабочих мест и наконец, после стольких лет, рост зарплат — и никто даже не говорит об этом. Только России, Россия, Россия, несмотря на то, что не было выявлено никакого сговора!»

    Отметим, что противники Трампа уже больше года говорят о якобы имевшем место сговоре его команды с Россией. При этом эти обвинения не раз опровергались и в Белом доме, и в Москве.

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