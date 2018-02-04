Глава МИД ФРГ: только немцы виноваты в преступлениях нацизма

Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что только его страна несет ответственность за преступления нацистов, в том числе в Польше.
Министр подчеркнул, что сегодня осознание своей исторической вины является частью немецкой идентичности, и Германия заинтересована в том, чтобы передавать память о совершенных в годы Второй мировой зверствах молодому поколению.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти и убийство миллионов европейских евреев. Это немцы. Это организованное массовое убийство совершила наша страна и никто другой. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют».
Также министр заверил Польшу в том, что попытки фальсифицировать историю, например, вводя термин «польские концентрационные лагеря», будут решительно осуждаться, сообщили в МИД ФРГ.
Так Габриэль прокомментировал принятый польским Сеймом закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения поляков в пособничестве нацистам в годы Второй мировой. За это решили наказывать тюремными сроками до трех лет.
Отметим, что польский закон вызвал недовольство в Киеве. Так, украинские националисты обвинили Варшаву в «коварном ударе в спину» и призвали Петра Порошенко публично осудить решение Сейма.
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти и убийство миллионов европейских евреев. Это немцы. Это организованное массовое убийство совершила наша страна и никто другой. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют».
Также министр заверил Польшу в том, что попытки фальсифицировать историю, например, вводя термин «польские концентрационные лагеря», будут решительно осуждаться, сообщили в МИД ФРГ.
Так Габриэль прокомментировал принятый польским Сеймом закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения поляков в пособничестве нацистам в годы Второй мировой. За это решили наказывать тюремными сроками до трех лет.
Отметим, что польский закон вызвал недовольство в Киеве. Так, украинские националисты обвинили Варшаву в «коварном ударе в спину» и призвали Петра Порошенко публично осудить решение Сейма.
Комментарии