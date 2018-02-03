Рижский бальзам на душу: Латвия мешает соседним странам бороться с пьянством

В Прибалтике подводят промежуточные итоги масштабной антиалкогольной кампании. В Эстонии она стартовала в прошлом году, в Литве — месяц назад. Выяснилось, что в регионе пьют
по-прежнему много, потому что дешевый алкоголь легко доступен совсем недалеко — в Латвии. Там не только не поддержали соседей в благом начинании, но даже решили на них подзаработать.
Это похоже на кино времен перестройки, когда люди сметают все подряд с полок магазинов, желая потратить стремительно обесценивающиеся деньги. На алкогольном складе в маленьком городке Валка на латвийско-эстонской границе всегда аншлаг. Каждый день сюда приезжают тысячи эстонцев и ведрами, точнее, тележками скупают алкоголь.
Кэррет, житель Эстонии: «Тут я потратил 170 евро. В Эстонии это было бы 250, а то и больше!»
Год назад президент Эстонии дал решительный бой пьянству, подняв в 2 раза цены на алкоголь. Выросшему в Америке эстонскому лидеру не по душе оказалась любовь соотечественников к горячительному. В рейтинге самых пьющих народов мира эстонцы в последние годы стабильно занимают место в первой десятке, опьяняя красиво создаваемый образ страны.
Райтис, житель Эстонии: «Просто поднять цены — самое неудачное решение, которое можно было придумать. Эстония — крошечная страна. Граница недалеко. Мне нетрудно сесть на машину и доехать».
В Литве месяц назад тоже начали антиалкогольную кампанию. Республика — абсолютный мировой чемпион по употреблению спиртного — 16 литров в год на человека. Россия со своими 12 литрами — позади. Министр здравоохранения признается в интервью литовским СМИ, что когда-то сам выпивал, но потом завязал, а теперь собирается лишить всю Литву чемпионского титула.
Аурелиюс Верига, министр здравоохранения Литвы: «Три основных метода борьбы, которые мы избрали, — это ограничение продаж по возрасту до 2020 года, ограничение времени торговли и рекламы алкоголя. Результаты не должны заставить ждать».
Как передает корреспондент Андрей Храмцов, первый результат уже есть: на литовско-латвийской границе со стороны Латвии появился алкогольный магазин, где латыши продают литовцам спиртное, не заглядывая в паспорт, до позднего вечера и в полтора раза дешевле, чем в самой Литве.
Передел алкогольного рынка в странах Балтии был замечен даже финансовыми аналитиками издания Bloomberg. В статье говорится о гибкости местного бизнеса, достойно среагировавшего на запреты и повышение цен. Не без иронии отмечается отсутствие координации в вопросах борьбы с пьянством. Пока литовцы и эстонцы пытаются победить зеленого змия, латыши охотно подпаивают соседей, неплохо зарабатывая на этом.
Александр Гапоненко, правозащитник: «А нет никакой дружбы между странами Балтии. Против России — они да, а если дело касается денег, то тут уж друзей нет, есть только бизнес-интересы».
Пока в Литве издателей под угрозой штрафов принуждают заклеивать рекламу алкоголя буквально в каждой газете, в каждом журнале, психолог Николай Щербаков призывает улучшить условия жизни, а не вводить сухой закон.
Николай Щербаков, психолог: «Мы живем в условиях полной неопределенности. Мы не знаем, что дальше будет с Евросоюзом, с нашими пенсиями, с нашими детьми, это приводит к стрессу. Как компенсация — употребление алкоголя».
Согласно последним статистическим данным, в прошлом году эстонская казна недобрала около 40 миллионов евро по акцизным сборам на спиртное. Все эти деньги достались латышам. На предложение Вильнюса и Таллинна поднять цены на алкогольную продукцию Рига пока отвечает отказом.
Кэррет, житель Эстонии: «Тут я потратил 170 евро. В Эстонии это было бы 250, а то и больше!»
Год назад президент Эстонии дал решительный бой пьянству, подняв в 2 раза цены на алкоголь. Выросшему в Америке эстонскому лидеру не по душе оказалась любовь соотечественников к горячительному. В рейтинге самых пьющих народов мира эстонцы в последние годы стабильно занимают место в первой десятке, опьяняя красиво создаваемый образ страны.
Райтис, житель Эстонии: «Просто поднять цены — самое неудачное решение, которое можно было придумать. Эстония — крошечная страна. Граница недалеко. Мне нетрудно сесть на машину и доехать».
В Литве месяц назад тоже начали антиалкогольную кампанию. Республика — абсолютный мировой чемпион по употреблению спиртного — 16 литров в год на человека. Россия со своими 12 литрами — позади. Министр здравоохранения признается в интервью литовским СМИ, что когда-то сам выпивал, но потом завязал, а теперь собирается лишить всю Литву чемпионского титула.
Аурелиюс Верига, министр здравоохранения Литвы: «Три основных метода борьбы, которые мы избрали, — это ограничение продаж по возрасту до 2020 года, ограничение времени торговли и рекламы алкоголя. Результаты не должны заставить ждать».
Как передает корреспондент Андрей Храмцов, первый результат уже есть: на литовско-латвийской границе со стороны Латвии появился алкогольный магазин, где латыши продают литовцам спиртное, не заглядывая в паспорт, до позднего вечера и в полтора раза дешевле, чем в самой Литве.
Передел алкогольного рынка в странах Балтии был замечен даже финансовыми аналитиками издания Bloomberg. В статье говорится о гибкости местного бизнеса, достойно среагировавшего на запреты и повышение цен. Не без иронии отмечается отсутствие координации в вопросах борьбы с пьянством. Пока литовцы и эстонцы пытаются победить зеленого змия, латыши охотно подпаивают соседей, неплохо зарабатывая на этом.
Александр Гапоненко, правозащитник: «А нет никакой дружбы между странами Балтии. Против России — они да, а если дело касается денег, то тут уж друзей нет, есть только бизнес-интересы».
Пока в Литве издателей под угрозой штрафов принуждают заклеивать рекламу алкоголя буквально в каждой газете, в каждом журнале, психолог Николай Щербаков призывает улучшить условия жизни, а не вводить сухой закон.
Николай Щербаков, психолог: «Мы живем в условиях полной неопределенности. Мы не знаем, что дальше будет с Евросоюзом, с нашими пенсиями, с нашими детьми, это приводит к стрессу. Как компенсация — употребление алкоголя».
Согласно последним статистическим данным, в прошлом году эстонская казна недобрала около 40 миллионов евро по акцизным сборам на спиртное. Все эти деньги достались латышам. На предложение Вильнюса и Таллинна поднять цены на алкогольную продукцию Рига пока отвечает отказом.
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