Заклеить или вырвать: как в Литве соблюдают запрет на рекламу алкоголя в прессе

С начала 2019 года в Литве вступил в силу закон о полном запрете рекламы алкоголя в СМИ. В наиболее затруднительном положении оказались дистрибьютеры зарубежных печатных изданий.
В Литве, которая является членом Евросоюза, журналов из соседних стран продается довольно много. Теперь рекламу спиртных напитков приходится заклеивать стикерами, прежде чем развозить печатную продукцию по ларькам и магазинам. Особенно сложно это сделать, если реклама занимает целый разворот.
После вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя в Литве в продаже появились изданные за рубежом журналы нс заклеенной и заретушированной рекламой спиртного, а также с вырванными страницами, где она была. Распространители поступают так, чтобы избежать штрафов за нарушение закона. Литовский премьер просит не доводить ситуацию до абсурда и не выдергивать страницы, передает радиостанция Ziniu Radijas.
Саулюс Сквярнялис, председатель Правительства Литвы: «Я предлагаю не вырывать, это полный абсурд. Если ты хочешь вульгаризировать какой-то закон, это можно сделать. Применение закона требует критериев разумности и пропорциональности. Они неизбежны и они существуют».
По словам Сквярнялиса, в Литву попадает небольшое количество печатных изданий, предназначенных даже не для литовского читателя. Премьер назвал цифру в 20–50 экземпляров, которые могут содержать рекламу алкоголя. В силу незначительного числа такой продукции она не оказывает заметного влияния на общество.
После вступления в силу полного запрета на рекламу алкоголя в Литве в продаже появились изданные за рубежом журналы нс заклеенной и заретушированной рекламой спиртного, а также с вырванными страницами, где она была. Распространители поступают так, чтобы избежать штрафов за нарушение закона. Литовский премьер просит не доводить ситуацию до абсурда и не выдергивать страницы, передает радиостанция Ziniu Radijas.
Саулюс Сквярнялис, председатель Правительства Литвы: «Я предлагаю не вырывать, это полный абсурд. Если ты хочешь вульгаризировать какой-то закон, это можно сделать. Применение закона требует критериев разумности и пропорциональности. Они неизбежны и они существуют».
По словам Сквярнялиса, в Литву попадает небольшое количество печатных изданий, предназначенных даже не для литовского читателя. Премьер назвал цифру в 20–50 экземпляров, которые могут содержать рекламу алкоголя. В силу незначительного числа такой продукции она не оказывает заметного влияния на общество.
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