Изнасиловавший 8-летнюю фигуристку красноярский педофил признался в содеянном

Правоохранители разбираются в истории с изнасилованием
8-летней фигуристки, которое произошло в одной из красноярских гостиниц. Сейчас следователи выясняют, как обеспечивалась безопасность постояльцев. Подозреваемый был задержан накануне и уже признался в содеянном.
На входе в гостиницу не оказалось ни охраны, ни стойки администратора, ни самого администратора. В номерах, откуда совсем недавно в спешке съехала группа юных фигуристов, идет уборка.
Администратор появляется позже из комнаты за закрытой дверью, в которой нашлась только тревожная кнопка и система видеонаблюдения. Спортсмены приехали в Красноярск за победами и поселились поближе к стадиону. В ночь, когда преступник пытался изнасиловать 8-летнюю девочку, никто ничего подозрительного не видел и не слышал.
Служащие гостиницы утверждают, что в момент происшествия ключи торчали в замке, двери были открыты, хотя на деле они закрываются очень просто — автоматически. В объективы камер наблюдения попал пожилой мужчина, который ходил по этажам, приближался к дверям и прислушивается. Он зашел туда, где было открыто. В номере спали две девочки. Насильник набросился на ту, что постарше, и пригрозил, что убьет. Другому ребенку он закрыл одеялом лицо и приказал молчать. Тренер группы в это время была в соседней комнате. И работники гостинцы обвиняют в беспечности не себя, а ее.
О состоянии девочки говорить пока рано, с ней работают психологи. Сама тренер объяснять что-либо отказалась. Встревоженные родители в последний день соревнований не выпускали своих детей из поля зрения.
Педофил был задержан в тот же день. Как передает корреспондент Влада Копыловская, им оказался 60-летний горожанин, отец троих детей, ранее судимый за кражи и телефонный терроризм. Каково было удивление полицейских, когда в преступнике они опознали того, кого уже задерживали той же ночью за шумное поведение в пьяном виде. Зачем после этого мужчина пошел не домой, а в гостиницу, он объяснить не может.
Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю: «В настоящее время злоумышленник уже написал признательные показания, рассказал об обстоятельствах преступления и раскаялся в содеянном. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».
Наказание грозит не только насильнику. Следователи опрашивают тренера группы и сотрудников гостиницы. По результатам расследования могут привлечь к уголовной ответственности и тех, кто не обеспечил безопасность детей во время поездки.
Администратор появляется позже из комнаты за закрытой дверью, в которой нашлась только тревожная кнопка и система видеонаблюдения. Спортсмены приехали в Красноярск за победами и поселились поближе к стадиону. В ночь, когда преступник пытался изнасиловать 8-летнюю девочку, никто ничего подозрительного не видел и не слышал.
Служащие гостиницы утверждают, что в момент происшествия ключи торчали в замке, двери были открыты, хотя на деле они закрываются очень просто — автоматически. В объективы камер наблюдения попал пожилой мужчина, который ходил по этажам, приближался к дверям и прислушивается. Он зашел туда, где было открыто. В номере спали две девочки. Насильник набросился на ту, что постарше, и пригрозил, что убьет. Другому ребенку он закрыл одеялом лицо и приказал молчать. Тренер группы в это время была в соседней комнате. И работники гостинцы обвиняют в беспечности не себя, а ее.
О состоянии девочки говорить пока рано, с ней работают психологи. Сама тренер объяснять что-либо отказалась. Встревоженные родители в последний день соревнований не выпускали своих детей из поля зрения.
Педофил был задержан в тот же день. Как передает корреспондент Влада Копыловская, им оказался 60-летний горожанин, отец троих детей, ранее судимый за кражи и телефонный терроризм. Каково было удивление полицейских, когда в преступнике они опознали того, кого уже задерживали той же ночью за шумное поведение в пьяном виде. Зачем после этого мужчина пошел не домой, а в гостиницу, он объяснить не может.
Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю: «В настоящее время злоумышленник уже написал признательные показания, рассказал об обстоятельствах преступления и раскаялся в содеянном. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».
Наказание грозит не только насильнику. Следователи опрашивают тренера группы и сотрудников гостиницы. По результатам расследования могут привлечь к уголовной ответственности и тех, кто не обеспечил безопасность детей во время поездки.
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