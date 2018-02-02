В красноярской гостинице мужчина надругался над восьмилетней фигуристкой

Полиция Красноярска задержала
61-летнего мужчину, который ночью проник в гостиницу и надругался над 8-летней спортсменкой.
Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко, мужчина совершил преступление в ночь на пятницу. Гостиница находится в Октябрьском районе города. По данным полиции, в ней были размещены дети из Читы, которые приехали в Красноярск на соревнования по фигурному катанию.
Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, неизвестный мужчина в ночное время беспрепятственно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера, после чего скрылся».
Как сообщает местное издание Newslab.ru со ссылкой на полицию, педофил уже задержан. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее он был судим за мошенничество и телефонный терроризм. Полиция также направила представление в адрес частной охранной фирмы, которая отвечала за безопасность в гостинице.
Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, неизвестный мужчина в ночное время беспрепятственно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера, после чего скрылся».
Как сообщает местное издание Newslab.ru со ссылкой на полицию, педофил уже задержан. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее он был судим за мошенничество и телефонный терроризм. Полиция также направила представление в адрес частной охранной фирмы, которая отвечала за безопасность в гостинице.
Комментарии