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    В красноярской гостинице мужчина надругался над восьмилетней фигуристкой

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    В красноярской гостинице мужчина надругался над восьмилетней фигуристкой

    В красноярской гостинице мужчина надругался над восьмилетней фигуристкой

    Полиция Красноярска задержала 61-летнего мужчину, который ночью проник в гостиницу и надругался над 8-летней спортсменкой.

    Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко, мужчина совершил преступление в ночь на пятницу. Гостиница находится в Октябрьском районе города. По данным полиции, в ней были размещены дети из Читы, которые приехали в Красноярск на соревнования по фигурному катанию.

    Владимир Юрченко, начальник пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю: «По предварительным данным, неизвестный мужчина в ночное время беспрепятственно прошел в номер гостиницы и совершил действия сексуального характера, после чего скрылся».

    Как сообщает местное издание Newslab.ru со ссылкой на полицию, педофил уже задержан. Им оказался 61-летний местный житель. Ранее он был судим за мошенничество и телефонный терроризм. Полиция также направила представление в адрес частной охранной фирмы, которая отвечала за безопасность в гостинице.

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