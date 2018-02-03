Вредные пищевые компоненты: какие продукты опасны и вызывают зависимость

Отношения людей с пищей напоминают компьютерную игру:
что-то прибавляет жизненных очков, а что-то, наоборот, уменьшает. К самым вредным компонентам питания относятся соль, сахар, трансжиры, афлатоксины и гидропероксиды.
Многие солят пищу, даже не пробуя. Страсть к соленому зародилась в давние времена, когда соль очень ценили как консервант, ведь это был один из немногих возможных способов заготовить еду впрок. Солонку ставили на стол только для самых дорогих гостей. Отсюда и пошло выражение «уйти несолоно хлебавши», то есть ни с чем. Изобретение холодильников сняло потребность в такой консервации, но вредная привычка осталась.
У любителей солененького повышен риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Причина в способности соли задерживать воду: сердцу становится сложнее толкать повышенный объем крови. К тому же избыток соли вызывает хроническое микровоспаление в сосудах и вымывает из костей кальций. Это может привести к камням в почках и остеопорозу — хрупкости и ломкости костей.
Главный вред сладких йогуртов и пакетированных соков — в большом количестве сахара. В одном стакане в среднем содержится в среднем 4 ложки, более 20 граммов. А врачи рекомендуют за целый день съедать не более 36 граммов мужчинам, женщинам — максимум 20. В последние годы стало гораздо больше детей с ожирением, их печень нередко похожа на печень алкоголиков. Вопрос в том, почему калории из сахара хуже, чем калории из других продуктов. Ответ: потому что дело не в калориях, а в том, что сахар прицельно убивает печень. Она жиреет и перестает реагировать на инсулин, который командует ей
откладывать поступающий сахар.
Торты, кексы, печенье, сушки, сухари и практически вся выпечка убивает сердечно-сосудистую систему. Виновата не только высокая калорийность, но и приходящие из маргарина трансжиры, образующиеся в процессе гидрогенизации (отверждения масел водородом) молекулы с перекрученными углеводородными «хвостиками», торчащими не в одну, а в разные стороны. Организму они не нравятся. Увеличение потребления трансизомеров жирных кислот ведет к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
У жиров есть и другая опасность, к счастью, различимая на вкус. Это пероксиды и гидропероксиды. Они появляются в результате окисления, например, растительного масла. Ускоряют процесс температура, влага и свет. Под действием кислорода воздуха растительное масло окисляется, образуется осадок, продукт приобретает совсем другой запах, в нем образуются токсичные соединения.
Еще страшнее, когда опасность на вкус не определишь. Во многих продуктах могут скрываться афлатоксины. Это особый вид ядов, который выделяют грибки. Нередко мы срезаем пораженную плесенью часть продукта и кладем его на стол. Это может грозить отравлениями, несварением желудка, интоксикацией, мигренями, головными болями. Афлатоксины считают самыми сильными из изученных гепатоканцерогенов — веществ, которые при регулярном употреблении провоцируют рак печени. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
У любителей солененького повышен риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Причина в способности соли задерживать воду: сердцу становится сложнее толкать повышенный объем крови. К тому же избыток соли вызывает хроническое микровоспаление в сосудах и вымывает из костей кальций. Это может привести к камням в почках и остеопорозу — хрупкости и ломкости костей.
Главный вред сладких йогуртов и пакетированных соков — в большом количестве сахара. В одном стакане в среднем содержится в среднем 4 ложки, более 20 граммов. А врачи рекомендуют за целый день съедать не более 36 граммов мужчинам, женщинам — максимум 20. В последние годы стало гораздо больше детей с ожирением, их печень нередко похожа на печень алкоголиков. Вопрос в том, почему калории из сахара хуже, чем калории из других продуктов. Ответ: потому что дело не в калориях, а в том, что сахар прицельно убивает печень. Она жиреет и перестает реагировать на инсулин, который командует ей
откладывать поступающий сахар.
Торты, кексы, печенье, сушки, сухари и практически вся выпечка убивает сердечно-сосудистую систему. Виновата не только высокая калорийность, но и приходящие из маргарина трансжиры, образующиеся в процессе гидрогенизации (отверждения масел водородом) молекулы с перекрученными углеводородными «хвостиками», торчащими не в одну, а в разные стороны. Организму они не нравятся. Увеличение потребления трансизомеров жирных кислот ведет к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
У жиров есть и другая опасность, к счастью, различимая на вкус. Это пероксиды и гидропероксиды. Они появляются в результате окисления, например, растительного масла. Ускоряют процесс температура, влага и свет. Под действием кислорода воздуха растительное масло окисляется, образуется осадок, продукт приобретает совсем другой запах, в нем образуются токсичные соединения.
Еще страшнее, когда опасность на вкус не определишь. Во многих продуктах могут скрываться афлатоксины. Это особый вид ядов, который выделяют грибки. Нередко мы срезаем пораженную плесенью часть продукта и кладем его на стол. Это может грозить отравлениями, несварением желудка, интоксикацией, мигренями, головными болями. Афлатоксины считают самыми сильными из изученных гепатоканцерогенов — веществ, которые при регулярном употреблении провоцируют рак печени. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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