Матвиенко не исключила появления в России «министерства одиночества»

Спикер Совета Федерации предложила рассмотреть идею о создании специального ведомства, которое занималось бы проблемами одиноких людей.
Спикер совета Федерации Валентина Матвиенко заинтересовалась опытом Великобритании, где недавно появился министр по одиночеству, и не исключила появление похожего ведомства в России. Оно должно в первую очередь заниматься проблемами пожилых людей, заявила Матвиенко в пятницу в Совете Федерации на встрече с работниками социальной сферы села.
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека — эмоциональных, моральных. Поэтому пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю».
В Великобритании должность министра по одиночеству была учреждена в середине января. Как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, для пожилых людей и тех, кто потерял близких, одиночество остается большой проблемой. По данным Красного Креста, около 6% населения Великобритании часто или постоянно чувствуют себя одинокими — это даже называют «скрытой эпидемией».
Матвиенко напомнила, что ранее выступала с идеей создать в России министерство счастья по опыту ОАЭ.
Валентина Матвиенко: «Я уже предлагала министерство счастья — как-то не очень поддерживают пока меня. Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся».
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда: «На фоне современного развития общества одиночество является одной из самых больших проблем для человека — эмоциональных, моральных. Поэтому пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание этим людям. Может быть, когда-то и мы создадим министерство одиночества, я не знаю».
В Великобритании должность министра по одиночеству была учреждена в середине января. Как сообщила премьер-министр страны Тереза Мэй, для пожилых людей и тех, кто потерял близких, одиночество остается большой проблемой. По данным Красного Креста, около 6% населения Великобритании часто или постоянно чувствуют себя одинокими — это даже называют «скрытой эпидемией».
Матвиенко напомнила, что ранее выступала с идеей создать в России министерство счастья по опыту ОАЭ.
Валентина Матвиенко: «Я уже предлагала министерство счастья — как-то не очень поддерживают пока меня. Ну вот, на очереди и министерство одиночества. Будем креативить, может быть, и достучимся».
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