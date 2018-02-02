Следователи допросят пенсионерку, державшую дочь-наркоманку на цепи

Сегодня пенсионерку, которая якобы держала на цепи взрослую дочь, вызвали для дачи показаний в СК. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти Ирины Москвитиной из подмосковного города Рошаль.
Квартира, в которой 37-летняя Ирина Москвитина жила с матерью, больше напоминает камеру пыток: наручники, цепи, разбросанные вещи. По факту смерти женщины сотрудники СК возбудили уголовное дело, не исключено, что в нем вскоре откроются новые обстоятельства. В больницу подмосковного города Рошаль женщину доставили без сознания и в крайне тяжелом состоянии. Спасти ее врачи не смогли.
Сегодня мать умершей вызвали к сыщикам для дачи показаний. Главный вопрос, на который ей предстоит ответить — откуда на теле погибшей кровоподтеки и ссадины. По словам соседей, мать не выпускала Ирину на улицу и держала дома на цепи. Таким образом она якобы пыталась спасти дочь от пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Об Ирине известно немного: педагог по профессии, работала в крупной компании. Была замужем, правда в последнее время они с супругом жили отдельно. Любила красиво одеваться, недавно вроде как купила машину. Многие из знакомых и друзей Ирины сомневаются, что она употребляла наркотики, и говорят, что она всегда была модной, красивой и жизнерадостной.
Причина смерти Москвитиной до сих пор не установлена. Была ли это действительно передозировка или до такого состояния ее довели? Следователи уточнили, что достоверных данных о криминальном характере смерти пока нет. Предстоит ряд экспертиз.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
Сегодня мать умершей вызвали к сыщикам для дачи показаний. Главный вопрос, на который ей предстоит ответить — откуда на теле погибшей кровоподтеки и ссадины. По словам соседей, мать не выпускала Ирину на улицу и держала дома на цепи. Таким образом она якобы пыталась спасти дочь от пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Об Ирине известно немного: педагог по профессии, работала в крупной компании. Была замужем, правда в последнее время они с супругом жили отдельно. Любила красиво одеваться, недавно вроде как купила машину. Многие из знакомых и друзей Ирины сомневаются, что она употребляла наркотики, и говорят, что она всегда была модной, красивой и жизнерадостной.
Причина смерти Москвитиной до сих пор не установлена. Была ли это действительно передозировка или до такого состояния ее довели? Следователи уточнили, что достоверных данных о криминальном характере смерти пока нет. Предстоит ряд экспертиз.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.
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