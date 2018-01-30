Скончавшуюся в Подмосковье женщину-наркоманку перед смертью мать держала на цепи

В подмосковном городе Рошаль следователи выясняют причину смерти 37-летней местной жительницы, которая попала в больницу с множественными травмами.

По информации СУ СК по Московской области, 27 января женщина поступила в больницу в бессознательном состоянии, где вскоре умерла. Установлено, что долгое время она употребляла наркотики. Кроме того, на ее теле имелись следы в области запястий и кровоподтеки на голове, характер которых устанавливается.



Из сообщения СУ СК по Московской области: «Следов криминального характера смерти не обнаружено. Однако окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов».



Между тем некоторые СМИ сообщают, что над женщиной долгое время издевалась собственная мать, которая жила вместе с ней. По некоторым данным, правоохранители провели обыск в доме пострадавшей и обнаружили орудия пыток, а также многочисленные следы крови жертвы, разбросанные палки и цепи. Сообщается, что пенсионерка, уходя из дома, сажала женщину на цепь.