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    Скончавшуюся в Подмосковье женщину-наркоманку перед смертью мать держала на цепи

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    • Фото: Ирина Москвитина /vk.com
    Скончавшуюся в Подмосковье <nobr>женщину-наркоманку</nobr> перед смертью мать держала на цепи

    Скончавшуюся в Подмосковье женщину-наркоманку перед смертью мать держала на цепи

    Скончавшуюся в Подмосковье <nobr>женщину-наркоманку</nobr> перед смертью мать держала на цепи
  • Фото: Ирина Москвитина /vk.com

    • В подмосковном городе Рошаль следователи выясняют причину смерти 37-летней местной жительницы, которая попала в больницу с множественными травмами.

    По информации СУ СК по Московской области, 27 января женщина поступила в больницу в бессознательном состоянии, где вскоре умерла. Установлено, что долгое время она употребляла наркотики. Кроме того, на ее теле имелись следы в области запястий и кровоподтеки на голове, характер которых устанавливается.

    Из сообщения СУ СК по Московской области: «Следов криминального характера смерти не обнаружено. Однако окончательный вывод о причине смерти можно будет сделать после получения результатов комиссионных лабораторных анализов».

    Между тем некоторые СМИ сообщают, что над женщиной долгое время издевалась собственная мать, которая жила вместе с ней. По некоторым данным, правоохранители провели обыск в доме пострадавшей и обнаружили орудия пыток, а также многочисленные следы крови жертвы, разбросанные палки и цепи. Сообщается, что пенсионерка, уходя из дома, сажала женщину на цепь.

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