Анна Попова: мы ужесточаем ответственность за выпуск некачественных продуктов. Эксклюзив НТВ

Тех требований, которые сегодня предъявляются к организаторам питания в образовательных учреждениях для предотвращения массовых отравлений, очевидно недостаточно. Изменения назрели, и проекты решений есть. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мы публикуем полную видеоверсию ее беседы с ведущим программы «Поздняков».
«80% всех такого рода случаев групповых заболеваний вызваны вирусами. И мы сегодня живем в эпоху, когда вирусами заменяются бактерии. То есть у нас резко снижается заболеваемость дизентерией, заболеваемость сальмонеллезом, целым рядом инфекций, которые вызываются бактериями. На смену им приходят вирусы. Вирусы гораздо более заразны. Для того, чтобы тот или иной продукт был опасен в эпидемическом отношении, достаточно гораздо меньшего количества вирусов, чем если бы мы говорили о бактериях».
Производители некачественных продуктов должны нести ответственность в полной мере, вплоть до уголовной, уверена Попова. Соответствующий проект сейчас находится на рассмотрении.
«Это философская тема — надо ли контролировать все. Ни одна страна в мире не контролирует все и, наверное, не должна. У нас контроль за качеством продукции все-таки лежит на том, кто ее производит и кто ее выпускает. Это очень важно. И сегодня тренд идет, и это видно по изменениям, которые вносятся в нормативные акты, в кодексы административный и уголовный, идет тренд на ужесточение ответственности. Если вы позволяете себе поставлять плохую продукцию, любую — пищевую и непищевую воду, — то вы должны ответить за это в полной мере».
Что касается контроля за качеством воды, то, по словам главы Роспотребнадзора, развитие технологий создаёт и плюсы, и минусы: с одной стороны, совершенствуется оборудование очистки и системы мониторинга, с другой, меняется структура стоков, и некоторые синтезированные химические вещества иногда трудно поддаются определению.
Попова рассказала и о сезонной заболеваемости гриппом. По ее словам, сезон гриппа в этом году продлится дольше обычного — до середины апреля, но принятые государством меры позволят пройти его относительно спокойно, тем более в сравнении с рядом европейских стран.
«В этом году мы подняли планку, и государство заплатило, только федеральный бюджет заплатил за иммунизацию от гриппа 40% населения. Это деньги федерального бюджета, это большие деньги. Плюсом еще деньги бюджетов субъектовых, муниципальных, деньги работодателей, они в этом году очень активны. В результате у нас почти 50% населения страны привито. И мы на этот счет относим сегодняшнюю спокойную эпидситуацию».
По словам Поповой, в России из вирусов гриппа сегодня отмечены H3N2, определенное количество вирусов гриппа B и единичное — гриппа A. То есть вирусы, которые циркулируют сегодня в стране, не отличаются от вирусов вакцинных.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
Производители некачественных продуктов должны нести ответственность в полной мере, вплоть до уголовной, уверена Попова. Соответствующий проект сейчас находится на рассмотрении.
«Это философская тема — надо ли контролировать все. Ни одна страна в мире не контролирует все и, наверное, не должна. У нас контроль за качеством продукции все-таки лежит на том, кто ее производит и кто ее выпускает. Это очень важно. И сегодня тренд идет, и это видно по изменениям, которые вносятся в нормативные акты, в кодексы административный и уголовный, идет тренд на ужесточение ответственности. Если вы позволяете себе поставлять плохую продукцию, любую — пищевую и непищевую воду, — то вы должны ответить за это в полной мере».
Что касается контроля за качеством воды, то, по словам главы Роспотребнадзора, развитие технологий создаёт и плюсы, и минусы: с одной стороны, совершенствуется оборудование очистки и системы мониторинга, с другой, меняется структура стоков, и некоторые синтезированные химические вещества иногда трудно поддаются определению.
Попова рассказала и о сезонной заболеваемости гриппом. По ее словам, сезон гриппа в этом году продлится дольше обычного — до середины апреля, но принятые государством меры позволят пройти его относительно спокойно, тем более в сравнении с рядом европейских стран.
«В этом году мы подняли планку, и государство заплатило, только федеральный бюджет заплатил за иммунизацию от гриппа 40% населения. Это деньги федерального бюджета, это большие деньги. Плюсом еще деньги бюджетов субъектовых, муниципальных, деньги работодателей, они в этом году очень активны. В результате у нас почти 50% населения страны привито. И мы на этот счет относим сегодняшнюю спокойную эпидситуацию».
По словам Поповой, в России из вирусов гриппа сегодня отмечены H3N2, определенное количество вирусов гриппа B и единичное — гриппа A. То есть вирусы, которые циркулируют сегодня в стране, не отличаются от вирусов вакцинных.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
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