Вашингтон отказался комментировать новости о самоубийстве сына Фиделя Кастро

В американском внешнеполитическом ведомстве не стали комментировать появившиеся в прессе сообщения о самоубийстве старшего сына лидера кубинской революции Фиделя Кастро. По данным СМИ, накануне в Гаване Фидель Анхель Кастро
Диас-Баларт свел счеты с жизнью.
Глава пресс-службы Госдепартамента США отказалась комментировать информацию о кончине Кастро-младшего и заявила, что Вашингтон считает это исключительно личным семейным вопросом, передает ТАСС.
Хезер Науэрт, руководитель пресс-службы Госдепартамента США: «При всем уважении, мы считаем это личным семейным вопросом, и у нас нет комментариев на этот счет».
Как написала кубинская газета Granma, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который страдал тяжелой формой депрессии и на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением врачей, покончил жизнь самоубийством 1 февраля. СМИ Острова свободы сообщают, что Кастро-младший оставил предсмертную записку, но не уточняют, о чем в ней говорится.
На Кубе старшего сына бывшего лидера страны из-за сильного внешнего сходства с отцом называли Фиделито. Кастро-младшему было 68 лет, он окончил МГУ по специальности «ядерная физика», был ученым, доктором наук. На родине в последнее время он занимался темой инноваций и работал вице-президентом Кубинской академии наук, а также занимал пост советника Госсовета Кубы по научным вопросам.
Хезер Науэрт, руководитель пресс-службы Госдепартамента США: «При всем уважении, мы считаем это личным семейным вопросом, и у нас нет комментариев на этот счет».
Как написала кубинская газета Granma, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который страдал тяжелой формой депрессии и на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением врачей, покончил жизнь самоубийством 1 февраля. СМИ Острова свободы сообщают, что Кастро-младший оставил предсмертную записку, но не уточняют, о чем в ней говорится.
На Кубе старшего сына бывшего лидера страны из-за сильного внешнего сходства с отцом называли Фиделито. Кастро-младшему было 68 лет, он окончил МГУ по специальности «ядерная физика», был ученым, доктором наук. На родине в последнее время он занимался темой инноваций и работал вице-президентом Кубинской академии наук, а также занимал пост советника Госсовета Кубы по научным вопросам.
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