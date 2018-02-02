СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро

Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством в Гаване.
Сын бывшего главы Кубы, которого на острове ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщает местная газета Granma/
Из текста сообщения: «Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля».
Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. Как отмечает издание, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
Из текста сообщения: «Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля».
Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. Как отмечает издание, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
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