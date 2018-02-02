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    СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Winning
    СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро

    СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро

    СМИ сообщили о самоубийстве сына Фиделя Кастро
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Winning

    • Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством в Гаване.

    Сын бывшего главы Кубы, которого на острове ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщает местная газета Granma/

    Из текста сообщения:     «Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей по причине тяжелой депрессии, покончил жизнь самоубийством 1 февраля».

    Кастро Диас-Баларт окончил МГУ по специальности ядерная физика. Как отмечает издание, в последние годы он был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.

    О дате и месте похорон пока не сообщается.

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