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    Экс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых получил 8 лет колонии строгого режима

    Экс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых получил 8 лет колонии строгого режима
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Кировской области, который был признан виновным во получении взяток от предпринимателей.

    Никита Белых по решению суда приговорен к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн 201 тысяча рублей, передает ТАСС.

    Татьяна Васюченко, судья: «Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок, проведенный под стражей».

    Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств. Суд исключил из обвинения Белых квалифицирующий признак «вымогательство взятки».

    Татьяна Васюченко: «Судом не установлено действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям».

    смотретьНиките Белых стало плохо во время оглашения приговора
    Никите Белых стало плохо во время оглашения приговора
    В Следственном комитете отметили, что Белых на должности губернатора вел роскошный образ жизни, хотя не афишировал свой достаток. Он отдыхал за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тысяч рублей ежемесячно, а также тратил деньги на дорогие увлечения.

    Кроме того, как сообщили в СК, Белых оплачивал в 2010–2016 годах обучение сына в Великобритании. В год на школу уходило 24–25 тысяч фунтов стерлингов. При этом зарплата Белых в 2009–2015 годах составляла 156 тысяч рублей.

    Сегодняшнее заседание суда пришлось несколько раз прерывать из-за состояния здоровья Белых. У него обострился диабет. Судья оглашала приговор Никите Белых более 9,5 часов.

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