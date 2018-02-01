Экс-губернатор Белых получил 8 лет колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Кировской области, который был признан виновным во получении взяток от предпринимателей.
Никита Белых по решению суда приговорен к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн 201 тысяча рублей, передает ТАСС.
Татьяна Васюченко, судья: «Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок, проведенный под стражей».
Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств. Суд исключил из обвинения Белых квалифицирующий признак «вымогательство взятки».
Татьяна Васюченко: «Судом не установлено действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям».
В Следственном комитете отметили, что Белых на должности губернатора вел роскошный образ жизни, хотя не афишировал свой достаток. Он отдыхал за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тысяч рублей ежемесячно, а также тратил деньги на дорогие увлечения.
Кроме того, как сообщили в СК, Белых оплачивал в 2010–2016 годах обучение сына в Великобритании. В год на школу уходило 24–25 тысяч фунтов стерлингов. При этом зарплата Белых в 2009–2015 годах составляла 156 тысяч рублей.
Сегодняшнее заседание суда пришлось несколько раз прерывать из-за состояния здоровья Белых. У него обострился диабет. Судья оглашала приговор Никите Белых более 9,5 часов.
Татьяна Васюченко, судья: «Срок исчислять с 1 февраля 2018 года, зачесть срок, проведенный под стражей».
Суд оправдал экс-губернатора Кировской области Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки за недостаточностью доказательств. Суд исключил из обвинения Белых квалифицирующий признак «вымогательство взятки».
Татьяна Васюченко: «Судом не установлено действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям».
В Следственном комитете отметили, что Белых на должности губернатора вел роскошный образ жизни, хотя не афишировал свой достаток. Он отдыхал за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тысяч рублей ежемесячно, а также тратил деньги на дорогие увлечения.
Кроме того, как сообщили в СК, Белых оплачивал в 2010–2016 годах обучение сына в Великобритании. В год на школу уходило 24–25 тысяч фунтов стерлингов. При этом зарплата Белых в 2009–2015 годах составляла 156 тысяч рублей.
Сегодняшнее заседание суда пришлось несколько раз прерывать из-за состояния здоровья Белых. У него обострился диабет. Судья оглашала приговор Никите Белых более 9,5 часов.
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