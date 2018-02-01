Путин заявил о возможности «прибить» цены на бензин

Возможности для снижения цен на бензины в России есть, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников завода «Ростсельмаш».
Президент пообещал поговорить на этот счет с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это (высокая цена) обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС. Я поговорю на этот счет с главой ведомства».
Путин также пояснил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов, доходы от которых идут на ремонт дорог.
Владимир Путин: «Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог».
По данным Росстата, в 2017 году бензин в России дорожал темпами, превышающими инфляцию в три раза.
Владимир Путин, президент РФ: «Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это (высокая цена) обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС. Я поговорю на этот счет с главой ведомства».
Путин также пояснил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть, а также уровнем акцизов, доходы от которых идут на ремонт дорог.
Владимир Путин: «Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог».
По данным Росстата, в 2017 году бензин в России дорожал темпами, превышающими инфляцию в три раза.
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