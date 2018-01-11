Подорожание бензина в России в три раза превысило инфляцию

Росстат отчитался о подорожании бензина за минувший год. И темпы эти оказались в 3 раза выше инфляции. Этому есть простое объяснение: розничные цены не могли игнорировать происходящего на биржевых торгах.
Горючее в России в прошлом году дорожало такими темпами, что в 3 раза превысило уровень инфляции. Цифры подсчитал Росстат. По его данным, только за декабрь розничные цены на бензин выросли почти на 1,5%, а по итогам всего года вышла цифра в 7,3%. При этом общий уровень инфляции за год составил 2,5%.
Все дело в том, что розничные цены отражают ситуацию на биржевых торгах. К ноябрю оптовые цены на бензин добрались до исторического рекорда. Рост объясняется реакцией биржевиков и на повышение акцизов, и на подорожание углеводородов, из-за которого экспортировать нефтепродукты стало выгоднее, чем продавать внутри страны.
Все дело в том, что розничные цены отражают ситуацию на биржевых торгах. К ноябрю оптовые цены на бензин добрались до исторического рекорда. Рост объясняется реакцией биржевиков и на повышение акцизов, и на подорожание углеводородов, из-за которого экспортировать нефтепродукты стало выгоднее, чем продавать внутри страны.
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